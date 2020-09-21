В Валке открыт пункт для сдачи анализов на Covid-19

Анализы здесь бесплатно может сдать любой житель города, предварительно записавшись по телефону 8303. Пункт работает в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу и праздничные дни - с 9.00 до 15.00, в воскресенье - с 9.00 до 12.00.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в настоящее время в Валкском крае не зарегистрировано ни одного больного Covid-19, однако в соседней Эстонии заболеваемость растет, поэтому при въезде в Латвию из Эстонии с 12 сентября нужно соблюдать самоизоляцию.

На задекларированных жителей приграничных городов Валка и Валга распространяются особые правила. Жители Валки и Валги могут не соблюдать самоизоляцию в Латвии, если они постоянно пересекают границу с Эстонией и не перемещаются за границы административных территорий Валки и Валги.