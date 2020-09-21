Коронавирус в мире: нарастающая тревога в Англии и недовольство в Мадриде

В столице Испании Мадриде в понедельник вступили в силу новые ограничительные меры, призванные сдержать шквал новых случаев Covid-19 и снова начавшийся рост числа летальных исходов.

В пятницу глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила, что почти 850 тысяч жителей территории должны с понедельника оставаться дома и выходить только по крайней необходимости - например, на работу или к врачу.

Эти меры вызвали волну недовольства в столице: правительство обвиняют в "классовом подходе" и дискриминации против бедных районов.

В воскресенье на улицы 12 из 37 районов вышли сотни людей. Они протестовали против выборочного локдауна и требовали отставки Диас Аюсо, заявившей, что в нынешней эпидемиологической обстановке повинен, в частности, образ жизни иммигрантов.

"Нет никакой логики в том, что в богатых районах люди могут выходить и чем-то заниматься, а здесь, в Валлекасе, нет. Риск передачи инфекции такой же", - сказал один из протестующих агентству Рейтер. В Валлекасе - преимущественно рабочем районе на юге Мадрида - число заболевших среди самых высоких по городу. Его жители говорят о парализованной системе здравоохранения и своих страхах лишиться дохода.

Глава здравоохранения по Мадриду заявил СМИ, что если выборочный локдаун не сработает, закрыть придется весь город.

В Испании сейчас самое высокое число случаев заражения коронавирусом в Европе, и на Мадрид приходится треть из них.

Тем временем в крупных городах Нидерландов кафе, рестораны и бары могут принимать максимум 50 посетителей вместо 100, власти также сократили их часы работы. В Исландии, Дании и Франции на прошлой неделе также объявили об ограничительных мерах.

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Чехия: министр здравоохранения уходит в ответ на критику

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что уходит в отставку - его критиковали за стратегию борьбы с коронавирусом. Чехия сейчас на втором месте в Европе после Испании по скорости роста числа новых случаев. За последние две недели там зарегистрировано в среднем 193 заболевших на 100 тысяч жителей страны.

В преддверии лета в Чехии сняли почти все ограничительные меры, введенные во время первой волны Covid-19.

Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за работу, отметив, что тот мог остаться в истории страны как лучший министр здравоохранения, если бы ему не пришлось бросить всю энергию на борьбу с коронавирусом.

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