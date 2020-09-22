Михаил Ефремов обрился наголо

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор, рассказал, что сначала Ефремов был доставлен в изолятор с пышной шевелюрой, а сейчас он подстрижен под машинку "практически наголо".

Своими условиями содержания Ефремов доволен. В его камере есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Соседи артиста относятся с пониманием к тому, что он курит.

Telegram-канал "360" сообщил, что Ефремова побрил налысо сокамерник.

Напомним, второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей Ефремова уже после приговора, подавал прошение о пересмотре наказания. Но прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок. Также 18 сентября поступила жалоба от защитника Владимира Васильева.