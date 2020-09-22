Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
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Михаил Ефремов обрился наголо

Михаил Ефремов

ФОТО: https://www.instagram.com/globalmsk.ru/

СМИ сообщают, что российский актер Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, обрился наголо. Об этом пишет Lenta.ru.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор, рассказал, что сначала Ефремов был доставлен в изолятор с пышной шевелюрой, а сейчас он подстрижен под машинку "практически наголо".

Своими условиями содержания Ефремов доволен. В его камере есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Соседи артиста относятся с пониманием к тому, что он курит.

Telegram-канал "360" сообщил, что Ефремова побрил налысо сокамерник. 

Напомним, второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей Ефремова уже после приговора, подавал прошение о пересмотре наказания. Но прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок. Также 18 сентября поступила жалоба от защитника Владимира Васильева.

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