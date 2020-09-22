Михаил Ефремов обрился наголо

СМИ сообщают, что российский актер Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, обрился наголо. Об этом пишет Lenta.ru.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор, рассказал, что сначала Ефремов был доставлен в изолятор с пышной шевелюрой, а сейчас он подстрижен под машинку "практически наголо".
Своими условиями содержания Ефремов доволен. В его камере есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Соседи артиста относятся с пониманием к тому, что он курит.
Telegram-канал "360" сообщил, что Ефремова побрил налысо сокамерник.
Напомним, второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей Ефремова уже после приговора, подавал прошение о пересмотре наказания. Но прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок. Также 18 сентября поступила жалоба от защитника Владимира Васильева.
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