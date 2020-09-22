Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1

Михалков о людях на протестах в Беларуси: "Это чистая компьютерная графика"

Никита Михалков

ФОТО: скриншот видео

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что "море людей" на протестах в Беларуси - это компьютерная графика. Об этом он сказал в свой программе "БесогонTV".

Он считает, что толпы людей на снимках и видео были нарисованы при помощи компьютера. К такому выводу он пришел из-за просветов между ногами стоящих на акции протеста людей. Михалков назвал себя профессионалом и отметил, что нижняя часть не соответствуют верхней части изображения. Режиссер не объяснил, что за снимок он рассматривает. 

"Это чистая компьютерная графика... Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить", - указал Михалков.

Стоит сказать, что Никита Сергеевич высказался также в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Режиссер отметил, что не верит в результаты голосования на выборах президента и считает, что слишком явная фальсификация. Таким образом лидер Беларуси пытался конкурировать с Путиным. 

Напомним, в мае 2020 года в своей программе Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс использует пандемию Covid-19 в своих целях - чтобы сократить численность населения. Режиссер убежден, что вакцина, на которую компания Гейтса приобрела патент - это не вакцина, а чипы, которые будут вживляться людям для контроля. 

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back