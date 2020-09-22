Михалков о людях на протестах в Беларуси: "Это чистая компьютерная графика"

Он считает, что толпы людей на снимках и видео были нарисованы при помощи компьютера. К такому выводу он пришел из-за просветов между ногами стоящих на акции протеста людей. Михалков назвал себя профессионалом и отметил, что нижняя часть не соответствуют верхней части изображения. Режиссер не объяснил, что за снимок он рассматривает.

"Это чистая компьютерная графика... Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить", - указал Михалков.

Стоит сказать, что Никита Сергеевич высказался также в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Режиссер отметил, что не верит в результаты голосования на выборах президента и считает, что слишком явная фальсификация. Таким образом лидер Беларуси пытался конкурировать с Путиным.

Напомним, в мае 2020 года в своей программе Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс использует пандемию Covid-19 в своих целях - чтобы сократить численность населения. Режиссер убежден, что вакцина, на которую компания Гейтса приобрела патент - это не вакцина, а чипы, которые будут вживляться людям для контроля.

Чипированный Никита Михалков разоблачил белорусские протесты. Их не было. Это всё компьютерная графика pic.twitter.com/WyA8NpZe2g — Алексей Новоселов (@novosyolov) September 21, 2020