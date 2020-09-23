В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии: обнаружен подкоп под стеной

Как сообщает "Медуза", во вторник вечером 22 сентября при обходе в колонии № 2 в поселке Шамхал был обнаружен подкоп, вырытый под стеной.

При подсчете осужденных выяснилось, что шестеро из них сбежали.

По данным правоохранительных органов, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.