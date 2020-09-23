Ср, 23.09.2020
Нам, обществу, нужно выполнять свое - самоизоляцию для тех, к кому она относится, дистанцирование, где это возможно, гигиена, дезинфекция и маски. Covid-19 - не шутка и не выдумка. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии: обнаружен подкоп под стеной

ФОТО: pixabay.com

В Республике Дагестан, шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщает "Медуза", во вторник вечером 22 сентября при обходе в колонии № 2 в поселке Шамхал был обнаружен подкоп, вырытый под стеной.

При подсчете осужденных выяснилось, что шестеро из них сбежали.

По данным правоохранительных органов, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back