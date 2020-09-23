В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии: обнаружен подкоп под стеной

В Республике Дагестан, шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Как сообщает "Медуза", во вторник вечером 22 сентября при обходе в колонии № 2 в поселке Шамхал был обнаружен подкоп, вырытый под стеной.
По данным правоохранительных органов, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.
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