Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна

Минувшей весной, чтобы сдержать пандемию коронавируса, почти во всех странах Европы ввели жесткие карантинные меры: общественная жизнь и экономика оказались фактически парализованными. В летние месяцы ситуация разрядилась, многие ограничения были отменены. Но теперь положение снова становится угрожающим.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день в Европе коронавирусом заражаются от 40 до 50 тысяч человек. Такой стремительный рост невозможно объяснить только возросшим числом проводимых тестов. "Сентябрьские данные должны всем нам послужить сигналом тревоги", - заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге (Hans Kluge). Еженедельные показатели, указал он, сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте.

Тем не менее лидеры европейских государств хотят во что бы то ни стало избежать повторного локдауна, считая, что его последствия будут для их стран катастрофическими и опустошительными.

Испания и Франция намерены обойтись региональными ограничениями

От жестких карантинных мер весной особенно сильно пострадали Испания и Франция: экономический спад там оказался очень глубоким. И именно в этих странах сейчас наблюдается наивысший прирост числа инфицированных.

Но Франция надеется избежать нового общенационального локдауна и обойтись ужесточением карантинных мер в особенно неблагополучных Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Тулузе. В этих городах введены запреты на проведение собраний, ограничены часы работы баров и возможности посещать дома престарелых. В Париже и некоторых других местах предписано носить защитную маску за пределами собственного жилья.

В Париже снова карантинные ограничения ФОТО: PHILIPPE LOPEZ/AFP/GettyImages

Еще более жесткие меры приняты в Испании. С минувшего понедельника, 21 сентября, введен карантин в шести районах Мадрида и семи коммунах по соседству. Посещать запретные зоны или их покидать допускается только в исключительных случаях: чтобы добраться до рабочего места, сходить к врачу, в школу или - по вызову - в полицейский участок.

Такие меры решено принимать в жилых районах, в которых в течение двух недель регистрируются более тысячи новых случаев заражения на 100 тысяч местного населения. "Мы хотим предотвратить повторный тотальный локдаун, который стал бы бедствием для нашей экономики", - отметила Исабель Диас Аюсо, возглавляющая правительство автономного сообщества Мадрид.

Власти Германии уповают на сознательность граждан

Но и для Германии еще один локдаун имел бы весьма печальные последствия, он вызвал бы волну банкротств, предупреждают представители немецкого бизнеса. "Пятая часть всех фирм в Германии уже сейчас не уверена в том, что переживет пандемию коронавируса", - указывает президент немецкого Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен (Mario Ohoven) и добавляет, что в случае нового локдауна им бы точно пришлось "окончательно тушить свет".

Йенс Шпан надеется на благоразумие людей ФОТО: Getty Images/AFP/P. van de Wouw