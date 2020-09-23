Как улучшить психологическое здоровье и избежать осенней депрессии

Примерно такой же объем физической активности рекомендуется и в Руководстве по физической активности, составленном Министерством здравоохранения, физической активности, укрепления и охраны здоровья Великобритании. Конкретно, продолжительность общей активности средней интенсивности в течение недели в идеале должна составлять не менее 150 минут, или по 30 минут не менее пяти дней в неделю. В качестве альтернативы, такую же пользу можно получить от тренировок высокой интенсивности в течение 75 минут в неделю, или комбинируя упражнения средней и высокой интенсивности. Взрослым также следует заниматься физическими упражнениями для улучшения мышечной силы не менее двух дней в неделю. Научно доказано, что после физической активности такие перемены, как хорошее настроение и благоприятные изменения в метаболизме глюкозы и жиров, происходят в течение 24-48 часов после самих тренировок, поэтому людям, которые хотят улучшить свое здоровье и самочувствие, рекомендуются хотя бы умеренные, но ежедневные тренировки. Во время физической активности организм усиленно выделяет химическое вещество - эндорфины, которые в народе называют гормоном счастья. Эндорфины вызывают в организме положительные ощущения, снижают восприятие боли и успокаивают. Поэтому ощущение, которое возникает после кросса или тренировки, часто характеризуют как "эйфорическое".

"Людям, у которых есть склонность к депрессии, на практике может оказаться труднее заставить себя выйти из малоподвижного ритма жизни, потому что состояние пассивности будет для них своего рода знакомой и психологически уютной "зоной комфорта» (не в лучшем смысле этого понятия), и процесс выхода из этой зоны часто бывает достаточно сложным. Однако физическая активность, особенно групповые занятия, - отличный способ повысить мотивацию и получить поддержку от окружающих, по крайней мере, на первых порах. В результате физической активности и нервная, и иммунная, и эндокринная система, которые раньше работали в приглушенном режиме, начнут работать «на полных оборотах", что автоматически улучшит общее самочувствие", - утверждает психотерапевт Артурс Миксонс.

Карлис Бирманис рекомендует наиболее эффективные занятия для улучшения психологического здоровья