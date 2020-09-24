МИД России отрицает "российский след" в деле Навального

Захарова также вновь обвинила Германию в том, что та игнорирует российские запросы о предоставлении данных по делу Навального, подчеркнув, что без этого проводимая в России доследственная проверка не может быть завершена.

"Берлин о сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения. Германская сторона не оказала содействие для организации беседы с ним следователя МВД России. Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, являющаяся, согласно российскому законодательству, непременным условием для возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого отравления", - сказала Захарова.

Лаборатории трех стран ЕС нашли следы "Новичка"

Оппозиционер потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, политика госпитализировали. 22 августа Навальный был доставлен для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции.