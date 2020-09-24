Северная Корея в своих водах расстреляла южнокорейца

Как сообщает AFP, 47-летний мужчина находился на корабле недалеко от западной границы.

Проводя анализ оперативной информации, армия Южной Кореи констатировала, что "КНДР стреляла в гражданина Южной Кореи, находившегося в северном море, и кремировала его труп".

"Мы серьезно предупреждаем Северную Корею, что на нее ложится вся ответственность за этот инцидент," - указало министерство.

Пока что неизвестно, как мужчина попал в воду.

Ранее сообщалось, что его туфли нашли на корабле, что в свою очередь вызвало допущения, что он пытался сбежать в КНДР.

В июле житель Северной Кореи, три года назад сбежавший в Южную Корею, перебрался через границу обратно.

После этого чиновники КНДР в приграничном городе Кесоне ввели режим строгого карантина, опасаясь, что вместе с вернувшимся человеком мог быть ввезен вирус Covid-19.

Власти Северной Кореи отдали распоряжение расстреливать нарушителей границы, чтобы не допустить проникновение вируса из Китая, сообщил командир корейских сил США Роберт Эйнбрамс.