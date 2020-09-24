Олег Буров выдал дочь замуж. Во второй раз

Дочь политика - Инна Бурова - заместитель директора Рижской государственной классической гимназии. И для нее последнее время так же, как и для отца, выдалось насыщенным - она не только принимала активное участие в деятельности партии "Честь служить Риге" в надежде получить депутатский мандат, но и готовилась к собственной свадьбе.

В сентябре Инна вышла замуж за Яниса Якушинского, работающего в отрасли логистики.

"Наша свадьба была семейной, в небольшом семейном кругу. Для красивого дня мы выбрали наряды, которые сможем надеть и в другой раз.

Как для Яниса, так и для меня - это второй брак, поэтому договорились на этот раз быть практичными", - поделилась с изданием Инна. 6

Как отмечает Privātā Dzīve, платье она выбрала от латвийского бренда Viginty Couture, а празднование прошло в гостинице Villa Santa в Цесисе.

Удивительно, но свели пару вместе именно разводы - Инна развелась с мужем первой, потом последовал развод Яниса, и их общие знакомые посоветовали Янису общаться с Инной для того, чтобы понять, как жить после разрыва долгих отношений. "Вот к чему это привело", - улыбается Инна.

По ее словам, молодожены обойдутся без медового месяца.

"Мы вместе два года. За это время успели подняться на Эльбрус и вершину Казбека. У нас впереди еще много вершин. Пойти в горы - отличная проверка, которую мы прошли", - убеждена новоиспеченная супруга.

Дочь Бурова призналась, что у Яниса отличные отношения с ее родителями - во многом благодаря своеобразному юмору отца.