Олег Буров выдал дочь замуж. Во второй раз

Экс-мэр Риги Олег Буров этим летом активно готовился не только к внеочередным выборам в столичную думу, но и к свадьбе дочери Инны. Торжество состоялось в сентябре. О всех подробностях свадьбы сообщило издание Privātā Dzīve.
Дочь политика - Инна Бурова - заместитель директора Рижской государственной классической гимназии. И для нее последнее время так же, как и для отца, выдалось насыщенным - она не только принимала активное участие в деятельности партии "Честь служить Риге" в надежде получить депутатский мандат, но и готовилась к собственной свадьбе.
В сентябре Инна вышла замуж за Яниса Якушинского, работающего в отрасли логистики.
"Наша свадьба была семейной, в небольшом семейном кругу. Для красивого дня мы выбрали наряды, которые сможем надеть и в другой раз.
Как для Яниса, так и для меня - это второй брак, поэтому договорились на этот раз быть практичными", - поделилась с изданием Инна.
Как отмечает Privātā Dzīve, платье она выбрала от латвийского бренда Viginty Couture, а празднование прошло в гостинице Villa Santa в Цесисе.
Удивительно, но свели пару вместе именно разводы - Инна развелась с мужем первой, потом последовал развод Яниса, и их общие знакомые посоветовали Янису общаться с Инной для того, чтобы понять, как жить после разрыва долгих отношений. "Вот к чему это привело", - улыбается Инна.
По ее словам, молодожены обойдутся без медового месяца.
"Мы вместе два года. За это время успели подняться на Эльбрус и вершину Казбека. У нас впереди еще много вершин. Пойти в горы - отличная проверка, которую мы прошли", - убеждена новоиспеченная супруга.
Дочь Бурова призналась, что у Яниса отличные отношения с ее родителями - во многом благодаря своеобразному юмору отца.
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