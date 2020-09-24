Чт, 24.09.2020
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"Она уже изменила наш мир". Джиджи Хадид стала мамой и поделилась трогательным фото

Джиджи Хадид

ФОТО: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

Одна из самых востребованных моделей мира Джиджи Хадид в социальных сетях поделилась радостным событием - она стала мамой! 

"На этих выходных к нам присоединилась наша девочка и она уже наш изменила мир. Так влюблена в нее", - написала молодая мама, сопроводив запись снимком с ручкой малышки, обхватившей палец отца ребенка - певца Зейна Малика.

За три часа с момента публикации этот пост Хадид собрал почти 6 млн реакций. Отец малышки Зейн Малик также на своей странице в Instagram опубликовал похожий снимок с рукой дочери.

"Наша малышка с нами, красивая и здоровая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, горжусь тем, что называю ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе", - написал молодой отец. 

Напомним, Джиджи встречается с экс-участником группы One Direction Зейном Маликом с 2015 года. За это время они сходились и расставались несколько раз, а 30 апреля этого года появилась новость, что пара ожидает появления своего первенца. 

Хадид регулярно делилась в социальных сетях фотографиями, как протекает ее беременность. 

Джелена Нура "Джиджи" Хадид (25) - американская модель палестинского происхождения. Является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира и лицом нескольких линий Tom Ford, а также моделью Victoria’s Secret. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года. Подробнее о Джиджи Хадид RUS TVNET писал тут:  

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