В Академическом центре ЛУ будет еще несколько зданий

В будущем в Академическом центре Латвийского университета (ЛУ) планируется построить еще несколько зданий, рассказал на Латвийском радио ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.
Планируется построить дома для студентов и преподавателей, спортивную инфраструктуру, технологический центр и здание для медицинских нужд, сказал он. Финансирование будет получено не только от государства, но и через кредиты.
Освобожденные исторические здания ЛУ будут переданы государству или оставлены в пользовании ЛУ.
Муйжниекс считает, что поддержка государства высшему образованию в целом и конкретно ЛУ недостаточна.
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