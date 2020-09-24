Чт, 24.09.2020
Латвия ни во времена СССР, ни сегодня не способна разрабатывать и вообще работать с отравляющими веществами такого типа, как "Новичок". Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза
Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза

В Академическом центре ЛУ будет еще несколько зданий

Индрикис Муйжниекс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В будущем в Академическом центре Латвийского университета (ЛУ) планируется построить еще несколько зданий, рассказал на Латвийском радио ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.

Планируется построить дома для студентов и преподавателей, спортивную инфраструктуру, технологический центр и здание для медицинских нужд, сказал он. Финансирование будет получено не только от государства, но и через кредиты.

Освобожденные исторические здания ЛУ будут переданы государству или оставлены в пользовании ЛУ.

Муйжниекс считает, что поддержка государства высшему образованию в целом и конкретно ЛУ недостаточна.

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