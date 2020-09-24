Сколько получают Соловьев, Киселев, Скабеев и другие российские телеведущие?

Раскрыты зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Insider.
Оказалось, что самый высокооплачиваемый - это Артем Шейнин (ток-шоу "Время покажет" на Первом канале). Он также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Он получал в год почти 100 миллионов рублей (1,1 млн евро).
Согласно информации, доступной в базе Федеральной налоговой службы РФ:
- ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей (почти 48 тысяч евро);
- гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (ведущий "Вести недели") - 4,6 миллиона рублей (51 тысяча евро);
- ведущая программы "Действующие лица" на "России" Наиля Аскер-Заде - 6,5 миллиона рублей (72 тысячи евро);
- сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей (почти 78 тысяч евро) за ведение авторской передачи "Добров в эфире";
- главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян за работу над шоу "Своя правда" на НТВ получал 12,2 миллиона рублей (135 тысяч евро);
- ведущие на "России 1" Евгений Попов и Ольга Скабеева получают по 12,8 миллиона рублей каждый (по 142 тысячи евро).
Одним из самых высокооплачиваемых является Владимир Соловьев - 52,6 миллиона рублей (583 тысячи евро). Высокооплачиваемыми являются также главред RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян - их доход оценен в 156 миллионов рублей (1,7 млн евро).
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