Сколько получают Соловьев, Киселев, Скабеев и другие российские телеведущие?

Оказалось, что самый высокооплачиваемый - это Артем Шейнин (ток-шоу "Время покажет" на Первом канале). Он также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Он получал в год почти 100 миллионов рублей (1,1 млн евро).

Согласно информации, доступной в базе Федеральной налоговой службы РФ:

ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей (почти 48 тысяч евро);

гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (ведущий "Вести недели") - 4,6 миллиона рублей (51 тысяча евро);

ведущая программы "Действующие лица" на "России" Наиля Аскер-Заде - 6,5 миллиона рублей (72 тысячи евро);

сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей (почти 78 тысяч евро) за ведение авторской передачи "Добров в эфире";

главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян за работу над шоу "Своя правда" на НТВ получал 12,2 миллиона рублей (135 тысяч евро);

ведущие на "России 1" Евгений Попов и Ольга Скабеева получают по 12,8 миллиона рублей каждый (по 142 тысячи евро).

Одним из самых высокооплачиваемых является Владимир Соловьев - 52,6 миллиона рублей (583 тысячи евро). Высокооплачиваемыми являются также главред RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян - их доход оценен в 156 миллионов рублей (1,7 млн евро).