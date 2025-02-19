10 июля в концертном зале "Дзинтари" выступят легенды британского трип-хопа - группа Morcheeba! Лондонское трио, ставшее пионерами трип-хопа и даунтемпо, сочетает лаунжевые ритмы, блюзовые нотки и гипнотический вокал несравненной Скай Эдвардс. Их музыка - это идеальный саундтрек для летнего вечера у моря.
Легенды трип-хопа Morcheeba выступят 10 июля в Дзинтари
За три десятилетия группа выпустила 10 студийных альбомов, продала более 10 миллионов их копий, объехала мир с концертами и прочно закрепила за собой статус икон трип-хопа.
Их 11-й альбом Escape The Chaos - это 12 треков о поиске гармонии среди хаоса, созданных в атмосфере теплой семейной и дружеской поддержки. В нем сплелись изысканные живые инструменты, электронное звучание и фирменный бархатный вокал Скай.
Главный сингл альбома Call For Love - это медленный, глубокий гимн о терпимости, поддержке и единстве в тревожные времена. Второй сингл - We Live and Die - поражает сочетанием духовых инструментов, электрогитары и мощного вокала, создавая почти кинематографическое звучание. Альбом записывался на протяжении двух лет с участием близких друзей и семьи, что добавило музыке еще больше искренности и тепла.
Видео: Morcheeba - Call For Love
Завершающий трек - Escape The Chaos - становится главным посланием альбома: найти покой внутри себя, несмотря на хаос вокруг. "Музыка не принесет миру мир, но может дать внутреннее спокойствие и исцеление", - говорит Скай Эдвардс.
Эти новые композиции, а также любимые хиты группы Rome Wasn’t Built in a Day, The Sea, Otherwise, Enjoy the Ride и другие прозвучат в живом исполнении в Юрмале. Не упустите шанс насладиться атмосферным и завораживающим летним концертом 10 июля в зале "Дзинтари".
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