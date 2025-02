Легенды трип-хопа Morcheeba выступят 10 июля в Дзинтари

Главный сингл альбома Call For Love - это медленный, глубокий гимн о терпимости, поддержке и единстве в тревожные времена. Второй сингл - We Live and Die - поражает сочетанием духовых инструментов, электрогитары и мощного вокала, создавая почти кинематографическое звучание. Альбом записывался на протяжении двух лет с участием близких друзей и семьи, что добавило музыке еще больше искренности и тепла.

Эти новые композиции, а также любимые хиты группы Rome Wasn’t Built in a Day, The Sea, Otherwise, Enjoy the Ride и другие прозвучат в живом исполнении в Юрмале. Не упустите шанс насладиться атмосферным и завораживающим летним концертом 10 июля в зале "Дзинтари".