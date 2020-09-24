Чт, 24.09.2020
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Алексей Навальный

Военные на улицах города. В Риге начались учения Namejs 2020

ФОТО: instagram.com/rigas_brigades_zemessargi/

В понедельник, 21 сентября, в Риге в ходе учений Национальных вооруженных сил (NBS) Namejs 2020 начались имитационные учения по управлению угрозами военной полиции (MP) Kodols 2020, сообщает Министерство вооруженных сил Латвии.

Учения, во время которых будет проверена и улучшена готовность MP к охране объектов и работе с задержанными, пройдут с 21 по 27 сентября в Риге - в Шкиротаве, в районе улиц Крустпилс и Асотес, а также на улицах Межапарка, Кишэзерса и Эзермалас.

Жителей просят не беспокоиться, а организаторы обучения приносят извинения за неудобства и просят с пониманием относиться к возможным временным нарушениям дорожного движения, которые могут произойти из-за учащенного передвижения военной техники по дорогам. NBS призывает водителей не мешать движению колонн, например, пытаясь их обогнать.

Как сказано в сообщении министерства, военные учения проходят в дневное время и в темноте с использованием учебных боеприпасов и боевых симуляторов, которые вызывают шум, но не угрожают здоровью, жизни людей и не наносят ущерб имуществу.

Жители районов Плявниеки и Пурвциемс с беспокойством начали публиковать фото военных и военной техники в соцсетях. В комментариях им объяснили, что в городе проходят военные учения.

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