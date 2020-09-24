Военные на улицах города. В Риге начались учения Namejs 2020

Учения, во время которых будет проверена и улучшена готовность MP к охране объектов и работе с задержанными, пройдут с 21 по 27 сентября в Риге - в Шкиротаве, в районе улиц Крустпилс и Асотес, а также на улицах Межапарка, Кишэзерса и Эзермалас.

Жителей просят не беспокоиться, а организаторы обучения приносят извинения за неудобства и просят с пониманием относиться к возможным временным нарушениям дорожного движения, которые могут произойти из-за учащенного передвижения военной техники по дорогам. NBS призывает водителей не мешать движению колонн, например, пытаясь их обогнать.

Как сказано в сообщении министерства, военные учения проходят в дневное время и в темноте с использованием учебных боеприпасов и боевых симуляторов, которые вызывают шум, но не угрожают здоровью, жизни людей и не наносят ущерб имуществу.

Жители районов Плявниеки и Пурвциемс с беспокойством начали публиковать фото военных и военной техники в соцсетях. В комментариях им объяснили, что в городе проходят военные учения.

🇱🇻 Iedzīvotāji #Pļavnieki un #Purvciema #Rīga #Latvija ar satraukumu publicēja foto un video ar karavīriem, kurus pamanīja savos iekšpagalmos. Komentāros citi informēja viņus par notiekošām mācībām. pic.twitter.com/oOMeUBTuU2 — BreakingLV (@breakinglv) September 24, 2020