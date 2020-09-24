"Гонка" в Кенгарагсе закончилась серьезной аварией: водители бросили машины и скрылись

Загадочное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Маскавас возле торгового центра Dole. Там двое водителей, по всей видимости, организовали нелегальные автомобильные гонки, которые, естественно, не закончились как планировалось. Кроме того, поскольку один из участников "состязания" был за рулем такси, двое его пассажиров также стали невольными участниками произошедшего, сообщает передача Degpunktā.
Неизвестно, как и почему произошло ДТП, поскольку водители двух задействованных транспортных средств скрылись с места происшествия, оставив свои машины на улице. Выяснение их личностей не вызовет особых трудностей, ведь одна из разбившихся машин - это такси Ford Focus, а другая - BMW 5-й серии, которую владелец рано или поздно захочет забрать.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
К счастью, серьезно пострадавших в аварии нет. Хотя пассажирка такси позже пожаловалась на боли в спине, опасных для жизни травм она не получила. О состоянии здоровья водителей Ford и BMW можно только догадываться: если они смогли так быстро скрыться с места происшествия, вряд ли они получили травмы, опасные для их здоровья и жизни.
"Вечером после работы пошел в магазин. Произошла авария. Я пошел за ними. Я видел, что две машины столкнулись. Летели со скоростью около 70 километров в час. Сначала проехал по левой полосе, потом перестроился на правую. Затем BMW быстро перестроился на левую полосу. Я видел, что оба водителя сразу же выскочили из машин и каждый убежал на свою сторону", - рассказал очевидец программе Degpunkta.
Следы торможения транспортных средств на дороге трудно увидеть, поэтому предполагается, что оба автомобиля столкнулись на той скорости, на которой они ехали в то время. Ford врезался в столб светофора, а BMW - в дорожный знак.
В отношении пропавших без вести водителей сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении. В рамках этого будет проведено расследование. Важно, чтобы на месте происшествия были камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент аварии.
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