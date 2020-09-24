"Гонка" в Кенгарагсе закончилась серьезной аварией: водители бросили машины и скрылись

Неизвестно, как и почему произошло ДТП, поскольку водители двух задействованных транспортных средств скрылись с места происшествия, оставив свои машины на улице. Выяснение их личностей не вызовет особых трудностей, ведь одна из разбившихся машин - это такси Ford Focus, а другая - BMW 5-й серии, которую владелец рано или поздно захочет забрать.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

К счастью, серьезно пострадавших в аварии нет. Хотя пассажирка такси позже пожаловалась на боли в спине, опасных для жизни травм она не получила. О состоянии здоровья водителей Ford и BMW можно только догадываться: если они смогли так быстро скрыться с места происшествия, вряд ли они получили травмы, опасные для их здоровья и жизни.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

"Вечером после работы пошел в магазин. Произошла авария. Я пошел за ними. Я видел, что две машины столкнулись. Летели со скоростью около 70 километров в час. Сначала проехал по левой полосе, потом перестроился на правую. Затем BMW быстро перестроился на левую полосу. Я видел, что оба водителя сразу же выскочили из машин и каждый убежал на свою сторону", - рассказал очевидец программе Degpunkta.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Следы торможения транспортных средств на дороге трудно увидеть, поэтому предполагается, что оба автомобиля столкнулись на той скорости, на которой они ехали в то время. Ford врезался в столб светофора, а BMW - в дорожный знак.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

В отношении пропавших без вести водителей сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении. В рамках этого будет проведено расследование. Важно, чтобы на месте происшествия были камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент аварии.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā