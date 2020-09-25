Пт, 25.09.2020
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Мария Колесникова

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения станет мамой

ФОТО: AP/Scanpix

Дочка герцогов Йоркских и внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк в начале следующего года станут родителями! 

О новости сообщил Букингемский дворец в своих соцсетях.

"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет их ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский очень рады этой новости"

Сама Евгения также поделилась кадром, на котором изображены детские пинетки. В подписи к фото она призналась, что она уже не может дождаться начала следующего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jack and I are so excited for early 2021....👶🏻

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Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали об их помолвке, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. О том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. 

Для королевы Елизаветы малыш станет девятым правнуком. Ее восьмой правнук - сын принца Гарри и Меган Маркл - принц Арчи. Малыш родился в мае прошлого года.

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