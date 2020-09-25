Внучка Елизаветы II принцесса Евгения станет мамой

О новости сообщил Букингемский дворец в своих соцсетях.

"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет их ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский очень рады этой новости"

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

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The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC — The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020

Сама Евгения также поделилась кадром, на котором изображены детские пинетки. В подписи к фото она призналась, что она уже не может дождаться начала следующего года.

Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали об их помолвке, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. О том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го.

Для королевы Елизаветы малыш станет девятым правнуком. Ее восьмой правнук - сын принца Гарри и Меган Маркл - принц Арчи. Малыш родился в мае прошлого года.

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