5 советов для правильного питания осенью, чтобы укрепить иммунитет и подготовиться к зиме

Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Дзинтрой Коктой подготовили пять советов, которые подскажут, как осенью включить в свой рацион все самое полезное.

Ешьте овощи и корнеплоды!

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Когда, если не сейчас? Овощи и корнеплоды в период сбора осеннего урожая невероятно ароматны и вкусны, а их пищевая ценность как никогда высока - готовьте жаркое, запекайте в духовке, варите и тушите! Добавляйте к овощам мясо или рыбу, чтобы приготовить идеальное блюдо! Дополняйте свое меню морковью и тыквой, которые богаты бета-каротином, витаминами C и B. Не забывайте и о менее популярных овощах и включайте в рацион, например, баклажаны, которые способствуют понижению холестерина. Главное не забывать, что баклажанам свойственно впитывать жиры, поэтому готовить их следует в небольшом количестве масла.

Пейте овощной сок!

Пейте тыквенный, морковный, свекольный, огуречный и томатный сок! Если этот список заставляет нахмуриться и не возбуждает аппетит, добавьте к овощам яблочно-грушевый сок или кусочек имбиря, и вы получите витаминный коктейль, который взбодрит как иммунную систему, так и обмен веществ! Только помните, что подобный сок - это не напиток, а полноценная еда, наполненная минералами и витаминами! Также стоит помнить, что не стоит отдавать предпочтение исключительно одному виду сока - включайте фантазию и готовьте соки из разнообразных овощей, корнеплодов, фруктов и ягод!

Не забывайте о капусте!

Капуста - отличный, относительно недорогой и доступный источник витаминов осенью, к тому же ее можно приготовить различными способами. Дополняйте меню различными видами капусты: ешьте цветную капусту, брокколи, кале, дополняя блюда листьями салата или луком. Капуста - очень ценный продукт, например, одна чашка измельченных листьев кале содержит около 206 % витамина А, 134 % витамина С, 684 % витамина К и 9 % кальция от рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Сделайте салат, разнообразив его соусом, или сделайте чипсы из листьев капусты - разделите листья капусты на кусочки, полейте их небольшим количеством оливкового масла, добавьте специи, морскую соль, перец и запекайте на пергаментной бумаге в духовке примерно 10-12 минут.

Ешьте осенние фрукты и ягоды!

Осенью на любом прилавке можно найти сливы, дыни, арбузы, осеннюю малину, бруснику, клюкву, гранаты, яблоки и груши. Именно в эту пору они необыкновенно сочные, спелые и богаты витаминами, поэтому дополнять ими осеннее меню особенно важно. Например, малина - один из сильнейших антиоксидантов. Употребление малины помогает пополнить ресурсы энергии и стимулирует кровообращение. В свою очередь 100 мл свежего гранатового сока обеспечивают около 16 % дневной дозы витамина С. К тому же он богат витамином B5 и является отличным источником калия. В 100 г семян граната содержится 63-78 калорий, до 12 мг кальция, 35 мг фосфора, около 260 мг калия, кроме того, этот фрукт является одним из лидеров по содержанию антиоксидантов. У каждого фрукта и ягоды ряд достоинств, но достаточно помнить самое главное - эти продукты не только вкусные, но и полезные, поэтому их стоит включать в меню как можно чаще!

Собирайте и ешьте грибы!

Поход за грибами - это отличный способ совместить полезное с приятным! Лесные грибы - это диетический, вкусный и относительно специфический продукт питания для нашего культурного пространства, который мы можем использовать самыми различными способами. К тому же сам процесс сбора грибов гарантирует прогулки на свежем воздухе, поэтому это определенно стоит сделать своим осенним хобби!

Осенью есть все предпосылки, чтобы легко и без особых усилий гарантировать самое главное - питаться разнообразно, вкусно и полезно. Подумайте о том, что осенний колорит составляют не только золотистые листья за окном, но еда на вашей тарелке! Используйте в приготовлении пищи ароматные травы, наполненные летним солнцем, готовьте сладости с медом, который содержит минералы и витамины, ешьте свежие продукты, которых еще очень много! Это поможет преодолеть предстоящее темное и холодное время года.