В Тукумсе нашли мертвую девушку. Убийца может быть на свободе

В Тукумсе в парке замка Дурбе нашли мертвую 23-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Неизвестно, задержали ли преступника, и жители Тукумса обеспокоены тем, что убийца все еще может ходить по улицам города, сообщает передача Degpunktā.
В четверг, 24 сентября, среди деревьев были обнаружены останки молодой женщины. Жительница Тукумса Лига живет недалеко от места происшествия и описывает парк как место, защищенное от посторонних глаз.
"Он довольно густой. Если у кого-то есть такая мысль, он может ее воспользоваться. Спрятаться, напасть", - рассказывает Лига передаче.
Ранее местные жители заметили фамилию 23-летней девушки на плакатах, которые были развешены на автобусных остановках и витринах магазинов. Ее семья и ее парень разместили их в городе в среду вечером, потому что Виктория пропала без вести.
Звонок, в котором сообщалось о местонахождении Виктории, был получен в четверг около 11 часов утра. В настоящее время полиция пытается выяснить, почему молодая женщина была в парке и почему преступник решил ее убить.
Виктория работала в аптеке и никто не подозревал, что кто-то желает девушке зла, но ходили неподтвержденные слухи, что в тот роковой день она была с мужчиной, живущим в нескольких километрах от нее.
По предварительным данным, девушке было нанесено ранение из холодного оружия, однако обстоятельства убийства не выяснены. Полиция пока не сообщает, действительно ли есть подозреваемые и изолированы ли они от общественности, сообщает передача.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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