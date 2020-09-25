В Тукумсе нашли мертвую девушку. Убийца может быть на свободе

В четверг, 24 сентября, среди деревьев были обнаружены останки молодой женщины. Жительница Тукумса Лига живет недалеко от места происшествия и описывает парк как место, защищенное от посторонних глаз.

"Он довольно густой. Если у кого-то есть такая мысль, он может ее воспользоваться. Спрятаться, напасть", - рассказывает Лига передаче.

Ранее местные жители заметили фамилию 23-летней девушки на плакатах, которые были развешены на автобусных остановках и витринах магазинов. Ее семья и ее парень разместили их в городе в среду вечером, потому что Виктория пропала без вести.

Звонок, в котором сообщалось о местонахождении Виктории, был получен в четверг около 11 часов утра. В настоящее время полиция пытается выяснить, почему молодая женщина была в парке и почему преступник решил ее убить.

"Боюсь, теперь ходить вечером… Люди обеспокоены", - говорит Лига.

Виктория работала в аптеке и никто не подозревал, что кто-то желает девушке зла, но ходили неподтвержденные слухи, что в тот роковой день она была с мужчиной, живущим в нескольких километрах от нее.

По предварительным данным, девушке было нанесено ранение из холодного оружия, однако обстоятельства убийства не выяснены. Полиция пока не сообщает, действительно ли есть подозреваемые и изолированы ли они от общественности, сообщает передача.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке