Как выглядит девочка, которая восемь лет ела только белый хлеб и чипсы?

Родители Марты рассказали, что до восемнадцатимесячного возраста ее питание соответствовало принятым представлениям, однако со временем девочка отказалась есть что-либо, кроме гренок с маслом и чипсов. Она не могла съесть ничего другого даже на праздники - родители говорят, что ездили в гости с упакованными ломтиками белого хлеба и чипсами.

Специалисты по психическому здоровью указывают, что к отвращению к другим продуктам девочку привела неофобия продуктов питания - состояние, в котором у ребенка панический страх вызывает мысль о том, чтобы попробовать новое блюдо. Такая реакция часто встречается и в животном мире - это способ, как защитить себя от потенциально ядовитых источников питания.

Родители девочки посчитали, что со временем эта проблема уменьшится и пропадет сама по себе, но этого не произошло. Лечить фобию Марте помогает гипноз - после первого сеанса она согласилась попробовать корочку пиццы. В течение месяца девочка перепробовала более 50 новых блюд и постепенно делает свой рацион разнообразнее.

"Мне по-прежнему нравятся гренки, однако я с удовольствием ем макароны и куриные лепешки", - рассказала журналистам десятилетняя девочка.