Пн, 28.09.2020
Любопытно, что фильм о последнем поколении белорусской молодежи Советского Союза вышел именно в 2020 году, когда события в республике убедительно показали нам если не агонию и предсмертные конвульсии, то уж точно - смертельный диагноз уже другого монолитного и застойного режима Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Как выглядит девочка, которая восемь лет ела только белый хлеб и чипсы?

Марта Дейвис

ФОТО: Facebook/David Kilmurry

Десятилетняя Марта Дейвис из английского Ковентри большую часть жизни питается продуктами, являющимися кошмаром любого диетолога. О том, как девочка пришла к такому питанию и как в ее жизнь удалось ввести новые продукты питания, сообщает портал Fox news.

Родители Марты рассказали, что до восемнадцатимесячного возраста ее питание соответствовало принятым представлениям, однако со временем девочка отказалась есть что-либо, кроме гренок с маслом и чипсов. Она не могла съесть ничего другого даже на праздники - родители говорят, что ездили в гости с упакованными ломтиками белого хлеба и чипсами.

Специалисты по психическому здоровью указывают, что к отвращению к другим продуктам девочку привела неофобия продуктов питания - состояние, в котором у ребенка панический страх вызывает мысль о том, чтобы попробовать новое блюдо. Такая реакция часто встречается и в животном мире - это способ, как защитить себя от потенциально ядовитых источников питания.

Posted by Selective Eating Disorder - SED Treatment & Recovery on Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

Родители девочки посчитали, что со временем эта проблема уменьшится и пропадет сама по себе, но этого не произошло. Лечить фобию Марте помогает гипноз - после первого сеанса она согласилась попробовать корочку пиццы. В течение месяца девочка перепробовала более 50 новых блюд и постепенно делает свой рацион разнообразнее.

"Мне по-прежнему нравятся гренки, однако я с удовольствием ем макароны и куриные лепешки", - рассказала журналистам десятилетняя девочка.

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back