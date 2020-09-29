Нынешние события вокруг Brexit могут навредить гражданам Латвии в Великобритании

Хотя Великобритания официально покинула Евросоюз, вопрос с Brexit еще далек от разрешения. Текущие события в переговорах между Великобританией и ЕС в программе TVNET Pasaule kabatā обсудили корреспондент зарубежных новостей Латвийского радио Угис Либиетис и исследователь Латвийского института внешней политики Алдис Аустерс.
Видео: Дискуссия о Brexit в передаче TVNET Pasaule kabatā
Актуальные вопросы Brexit
Пока что сложно дается торговое соглашение между Великобританией и ЕС, которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить до 15 октября. К сожалению, переговоры идут не очень гладко, и политик уже выразил готовность выйти из них в случае необходимости.
Не помогает начать диалог и утвержденный в сентябре законопроект о внутреннем рынке, предусматривающий выход из ранее заключенного соглашения по Brexit.
Этим законопроектом Джонсон хочет защитить себя от сценария, при котором торговое соглашение между Великобританией и ЕС так и не будет заключено, а Северная Ирландия остается изолированной от британской экономики. В законопроекте оговаривается, что в случае провала торговых переговоров в конце переходного периода Великобритания проигнорирует условия соглашения с Европейским союзом и будет считать Северную Ирландию экономически неотделимой от остальной части Великобритании. По понятным причинам ЕС обвинил Лондон в нарушении духа соглашения.
Чем это может навредить гражданам Латвии в Великобритании?
Аустерс указывает, что тенденция отклоняться от любого из согласованных ранее условий нехороша. Он напоминает, что в 19 веке британцев называли "Вероломными Альбионами", потому что они были крайне ненадежными партнерами: Лондон мог выйти из любого соглашения и действовать как глобальная империя по своему усмотрению.
При этом следует учитывать, что уровень их правовой защиты резко упал. Это связано с тем, что больше невозможно обращаться в Суд Европейского Союза, который по ряду вопросов мог бы превосходить национальные суды. В настоящее время высший суд, к которому можно обратиться, - это Верховный суд Великобритании. В свою очередь, этот суд будет принимать решения строго в рамках национального законодательства и не будет оценивать международные обязательства на уровне ЕС.
Борис Джонсон утвержденным законом в принципе ясно дал понять, что международное право не имеет приоритета над внутренним законодательством Великобритании.
Будет ли заключено торговое соглашение между ЕС и Великобританией?
Аустерс однако считает, что в этом аспекте результат в конечном итоге должен быть положительным. По его словам, провал переговоров был бы политическим самоубийством для Джонсона, поскольку британская экономика сильно пострадала от пандемии коронавируса - прогнозируется, что падение составит около 10%.
Неспособность заключить торговое соглашение будет означать, что после окончания переходного периода на границе между Великобританией и ЕС будут проводиться очень длительные проверки. Это, в свою очередь, означало бы разрыв цепочек поставок продуктов и услуг.
Он и Либиетис считают, что Джонсон все еще пытается позиционировать себя и показать Европейскому Союзу, что есть альтернативы и у Британии есть пространство для маневра.
"Пока что у Джонсона эта игра достаточно хорошо получалась. Он популист, но он и довольно успешный политик, и общественная поддержка у него по-прежнему очень высока", - говорит Аустерс. Исследователь также не исключает, что Джонсон хочет поднять свой политический рейтинг, поскольку его обвиняют в том, что Великобритания является одной из стран, наиболее пострадавших от Covid-19.
Насколько торговое соглашение между Великобританией и ЕС важно для экономики Латвии?
Эксперты отмечают, что не заключить торговое соглашение - это не слишком большой удар. Либиетис говорит, что мы очень долго готовились к уходу Великобритании и, следовательно, подготовились и к худшим сценариям.
Аустерс, в свою очередь, считает, что, несмотря на то, что заключение торгового соглашения обеспечило бы прозрачность в развитии дальнейших экономических отношений между двумя сторонами, Великобритания не является таким важным торговым партнером для Латвии (основными экспортными товарами являются древесина и человеческие ресурсы). Кроме того, наша лесная промышленность не находится в прямой конкуренции с британской лесной промышленностью, так что даже искажающие рынок меры со стороны Великобритании не создадут большой проблемы.
Может ли Brexit принести пользу Великобритании в долгосрочной перспективе?
Оба эксперта сходятся во мнении, что пока это очень сложно предсказать. Однако Либиетис считает, что рядовой британский гражданин не почувствует это так скоро. Covid-19 внес серьезные коррективы в экономические планы Великобритании, и в настоящее время страна уделяет больше внимания восстановлению своего экономического роста.
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