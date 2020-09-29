Нынешние события вокруг Brexit могут навредить гражданам Латвии в Великобритании

Неспособность заключить торговое соглашение будет означать, что после окончания переходного периода на границе между Великобританией и ЕС будут проводиться очень длительные проверки. Это, в свою очередь, означало бы разрыв цепочек поставок продуктов и услуг.

Он и Либиетис считают, что Джонсон все еще пытается позиционировать себя и показать Европейскому Союзу, что есть альтернативы и у Британии есть пространство для маневра.

"Пока что у Джонсона эта игра достаточно хорошо получалась. Он популист, но он и довольно успешный политик, и общественная поддержка у него по-прежнему очень высока", - говорит Аустерс. Исследователь также не исключает, что Джонсон хочет поднять свой политический рейтинг, поскольку его обвиняют в том, что Великобритания является одной из стран, наиболее пострадавших от Covid-19.

Насколько торговое соглашение между Великобританией и ЕС важно для экономики Латвии?

Эксперты отмечают, что не заключить торговое соглашение - это не слишком большой удар. Либиетис говорит, что мы очень долго готовились к уходу Великобритании и, следовательно, подготовились и к худшим сценариям.

Аустерс, в свою очередь, считает, что, несмотря на то, что заключение торгового соглашения обеспечило бы прозрачность в развитии дальнейших экономических отношений между двумя сторонами, Великобритания не является таким важным торговым партнером для Латвии (основными экспортными товарами являются древесина и человеческие ресурсы). Кроме того, наша лесная промышленность не находится в прямой конкуренции с британской лесной промышленностью, так что даже искажающие рынок меры со стороны Великобритании не создадут большой проблемы.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Может ли Brexit принести пользу Великобритании в долгосрочной перспективе?

Оба эксперта сходятся во мнении, что пока это очень сложно предсказать. Однако Либиетис считает, что рядовой британский гражданин не почувствует это так скоро. Covid-19 внес серьезные коррективы в экономические планы Великобритании, и в настоящее время страна уделяет больше внимания восстановлению своего экономического роста.