Вт, 29.09.2020
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Илга Шуплинска, министр образования

Нынешние события вокруг Brexit могут навредить гражданам Латвии в Великобритании

ФОТО: TVNET

Хотя Великобритания официально покинула Евросоюз, вопрос с Brexit еще далек от разрешения. Текущие события в переговорах между Великобританией и ЕС в программе TVNET Pasaule kabatā обсудили корреспондент зарубежных новостей Латвийского радио Угис Либиетис и исследователь Латвийского института внешней политики Алдис Аустерс.

Видео: Дискуссия о Brexit в передаче TVNET Pasaule kabatā 

Актуальные вопросы Brexit 

Пока что сложно дается торговое соглашение между Великобританией и ЕС, которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить до 15 октября. К сожалению, переговоры идут не очень гладко, и политик уже выразил готовность выйти из них в случае необходимости.

Не помогает начать диалог и утвержденный в сентябре законопроект о внутреннем рынке, предусматривающий выход из ранее заключенного соглашения по Brexit.

Аустерс отмечает, что в данном случае это вопрос статуса Северной Ирландии и того, останется ли эта территория в Европейском Союзе или же в британской таможенной зоне.

Этим законопроектом Джонсон хочет защитить себя от сценария, при котором торговое соглашение между Великобританией и ЕС так и не будет заключено, а Северная Ирландия остается изолированной от британской экономики. В законопроекте оговаривается, что в случае провала торговых переговоров в конце переходного периода Великобритания проигнорирует условия соглашения с Европейским союзом и будет считать Северную Ирландию экономически неотделимой от остальной части Великобритании. По понятным причинам ЕС обвинил Лондон в нарушении духа соглашения.

Чем это может навредить гражданам Латвии в Великобритании?

Аустерс указывает, что тенденция отклоняться от любого из согласованных ранее условий нехороша. Он напоминает, что в 19 веке британцев называли "Вероломными Альбионами", потому что они были крайне ненадежными партнерами: Лондон мог выйти из любого соглашения и действовать как глобальная империя по своему усмотрению.

В этом контексте нет никаких гарантий того, что готовность отклониться от заранее решенного в вопросе Северной Ирландии не будет означать и готовность отступить от заранее решенного в вопросе о правах граждан ЕС в Великобритании.

При этом следует учитывать, что уровень их правовой защиты резко упал. Это связано с тем, что больше невозможно обращаться в Суд Европейского Союза, который по ряду вопросов мог бы превосходить национальные суды. В настоящее время высший суд, к которому можно обратиться, - это Верховный суд Великобритании. В свою очередь, этот суд будет принимать решения строго в рамках национального законодательства и не будет оценивать международные обязательства на уровне ЕС.

ФОТО: Stefan Rousseau/PA

Борис Джонсон утвержденным законом в принципе ясно дал понять, что международное право не имеет приоритета над внутренним законодательством Великобритании.

Это, в принципе, открытие ящика Пандоры, означающее, что по крайней мере идеологическая ценностная база соглашения о выходе пошатнулась.

Будет ли заключено торговое соглашение между ЕС и Великобританией?

Аустерс однако считает, что в этом аспекте результат в конечном итоге должен быть положительным. По его словам, провал переговоров был бы политическим самоубийством для Джонсона, поскольку британская экономика сильно пострадала от пандемии коронавируса - прогнозируется, что падение составит около 10%.

Неспособность заключить торговое соглашение будет означать, что после окончания переходного периода на границе между Великобританией и ЕС будут проводиться очень длительные проверки. Это, в свою очередь, означало бы разрыв цепочек поставок продуктов и услуг.

Он и Либиетис считают, что Джонсон все еще пытается позиционировать себя и показать Европейскому Союзу, что есть альтернативы и у Британии есть пространство для маневра.

"Пока что у Джонсона эта игра достаточно хорошо получалась. Он популист, но он и довольно успешный политик, и общественная поддержка у него по-прежнему очень высока", - говорит Аустерс. Исследователь также не исключает, что Джонсон хочет поднять свой политический рейтинг, поскольку его обвиняют в том, что Великобритания является одной из стран, наиболее пострадавших от Covid-19.

Насколько торговое соглашение между Великобританией и ЕС важно для экономики Латвии?

Эксперты отмечают, что не заключить торговое соглашение - это не слишком большой удар. Либиетис говорит, что мы очень долго готовились к уходу Великобритании и, следовательно, подготовились и к худшим сценариям.

Аустерс, в свою очередь, считает, что, несмотря на то, что заключение торгового соглашения обеспечило бы прозрачность в развитии дальнейших экономических отношений между двумя сторонами, Великобритания не является таким важным торговым партнером для Латвии (основными экспортными товарами являются древесина и человеческие ресурсы). Кроме того, наша лесная промышленность не находится в прямой конкуренции с британской лесной промышленностью, так что даже искажающие рынок меры со стороны Великобритании не создадут большой проблемы.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Может ли Brexit принести пользу Великобритании в долгосрочной перспективе?

Оба эксперта сходятся во мнении, что пока это очень сложно предсказать. Однако Либиетис считает, что рядовой британский гражданин не почувствует это так скоро. Covid-19 внес серьезные коррективы в экономические планы Великобритании, и в настоящее время страна уделяет больше внимания восстановлению своего экономического роста.

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