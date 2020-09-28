Эскалация в Карабахе: война или принуждение к миру?

Карт-бланш после июльских боев?

Относительное затишье, продлившееся два года, закончилось эскалацией в июле 2020 года, и уже не в Карабахе, а на международной границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли как минимум 16 человек.

Эскалация в июле 2020 года сопровождалась войной дронов в небе и информационным противостоянием в интернете об успехах в этой войне AFP

Подобный прямой конфликт между Арменией и Азербайджаном, а не на оспариваемой карабахской территории, обычно вызвал бы серьезное беспокойство в Москве. Но в условиях пандемии Россия не уделила региону того внимания, которое он получал прежде.

Эксперт International Crisis Group Олеся Вартанян считает, что именно отсутствие реакции на июльскую эскалацию открыло путь к масштабным боевым действиям.

“Мы не увидели попыток усадить лидеров за стол переговоров и не увидели визитов высокопоставленных лиц”, - сказала Вартанян.

Она напомнила, что после боев 2016 года в Ереван и Баку прилетел Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра России, а глава российского МИД Сергей Лавров осуществлял челночную дипломатию между двумя столицами.

Ереван глазами азербайджанских журналистов BBC

В отличие от 2016-го, этим летом в обстановке пандемии российское руководство не посетило Южный Кавказ, чтобы попробовать помирить две республики. Медведев, сейчас председатель Совета безопасности РФ, ограничился комментариями в “Фейсбуке”.

“Неоправдавшиеся надежды на Пашиняна создали в Баку впечатление, что мирные переговоры не могут ничего дать и Азербайджан сможет вернуть свои территории только силой”, — пишет американский эксперт по Южному Кавказу Джошуа Кучера.

Британский эксперт Томас де Ваал считает, что момент был выбран с учетом сразу нескольких факторов - от климата и сезона до политической обстановки в США.

"Если Азербайджан хочет изменить реалии на местах, то им нужно это сделать до наступления зимы в силу горного рельефа местности. И я предполагаю, что они в том числе учитывают международный контекст", — сказал де Ваал в интервью Русской службе Би-би-си.

Под международным контекстом эксперт имеет в виду новую роль Турции, которая говорит о готовности оказать Азербайджану военную помощь и уже не ограничивается моральной поддержкой, как прежде.

Де Ваал отмечает так же, что администрация Трампа занимает достаточно дружественную к Азербайджану позицию и вряд ли будет вмешиваться в карабахский конфликт, учитывая оставшийся до президентских выборов в США месяц. А вот администрация Байдена в случае его победы может быть гораздо менее благосклонно настроена к Баку.