Серьезная авария по дороге в аэропорт: водитель арендованного авто врезался в защитный барьер

Для поездки в аэропорт был выбран арендованный автомобиль, но люди не доехали до места назначения, так как по дороге попали в серьезную аварию.

Авария произошла на перекрестке улиц Кантора и Упесгривас, когда автомобиль BMW на большой скорости въехал в бок машины Toyota.

После относительно сильного удара BMW остановился посреди дороги, а внедорожник Toyota врезался в защитный барьер. Водитель BMW, а также ее пассажир, несовершеннолетний ребенок, в аварии не пострадали.

Полиция расследует инцидент, но уже сейчас ясно, что водителю BMW надо было уступить дорогу автомобилю Toyota на главной дороге.

Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке