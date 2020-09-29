Серьезная авария по дороге в аэропорт: водитель арендованного авто врезался в защитный барьер

В понедельник, 28 сентября, в ДТП в Марупе пострадал водитель арендованного автомобиля Toyota, который вместо запланированного путешествия был вынужден отправиться в больницу, сообщает передача Degpunktā.
Для поездки в аэропорт был выбран арендованный автомобиль, но люди не доехали до места назначения, так как по дороге попали в серьезную аварию.
Авария произошла на перекрестке улиц Кантора и Упесгривас, когда автомобиль BMW на большой скорости въехал в бок машины Toyota.
После относительно сильного удара BMW остановился посреди дороги, а внедорожник Toyota врезался в защитный барьер. Водитель BMW, а также ее пассажир, несовершеннолетний ребенок, в аварии не пострадали.
Полиция расследует инцидент, но уже сейчас ясно, что водителю BMW надо было уступить дорогу автомобилю Toyota на главной дороге.
Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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