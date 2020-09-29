Агнесе Зелтиня ответила на критику ее новой стрижки

Во время программы Зелтиня призналась, что не планирует отращивать волосы. Она ни на секунду не пожалела об этом шаге, и рассказала, что это не первый раз, когда она очень коротко состригла длинные волосы.

"Первые короткие волосы у меня были в 1997 году", - рассказала Зелтина. Женщина вспомнила, как в то время ее волосы были сожжены завивкой, а в парикмахерскую ее привела знакомая со словами "срежем твою "мочалку".

Она также не скрывает, что длинные волосы уже не подходят ее статусу бабушки:

"Ну что за бабушка с косами? Моя подруга из Москвы сказала - не нужно быть такой стареющей русалкой",

- отшутилась женщина.

Подробнее в программе: