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Агнесе Зелтиня ответила на критику ее новой стрижки

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Актриса, дизайнер украшений, создательница бренда Soulstones Агнесе Зелтиня некоторое время назад удивила своим новым образом - она рассталась с визитной карточкой своей внешности - длинными светлыми локонами. В программе "Kad viņas satiekas" она рассказала о причине таких перемен. 

Во время программы Зелтиня призналась, что не планирует отращивать волосы. Она ни на секунду не пожалела об этом шаге, и рассказала, что это не первый раз, когда она очень коротко состригла длинные волосы. 

"Первые короткие волосы у меня были в 1997 году", - рассказала Зелтина. Женщина вспомнила, как в то время ее волосы были сожжены завивкой, а в парикмахерскую ее привела знакомая со словами "срежем твою "мочалку". 

Она также не скрывает, что длинные волосы уже не подходят ее статусу бабушки:

"Ну что за бабушка с косами? Моя подруга из Москвы сказала - не нужно быть такой стареющей русалкой",

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- отшутилась женщина. 

Подробнее в программе: 

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