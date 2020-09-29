В понедельник в ДТП погибли два человека: авария произошла в Видземе

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, пострадали 12, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Автоавария с двумя погибшими произошла в Видземе.
За прошедшие сутки зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 с пострадавшими.
Задержано 11 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В целом полиция оформила 446 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
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