Вт, 29.09.2020
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Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской

В понедельник в ДТП погибли два человека: авария произошла в Видземе

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, пострадали 12, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Автоавария с двумя погибшими произошла в Видземе.

За прошедшие сутки зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 10 с пострадавшими.

Задержано 11 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В целом полиция оформила 446 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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