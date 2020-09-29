В Алуксненском крае Covid-19 заразился школьник

Она отметила, что девять одноклассников заболевшего и один учитель находятся на десятидневном карантине. Учебный процесс для этих школьников будет осуществляться удаленно до 7 октября.

Директор сказала, что ученику был сделан тест, потому что Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) идентифицировал его как контактное лицо по Covid-19. У других членов семьи, которые также прошли тестирование, инфекция Covid-19 не была обнаружена. Кроме того, по словам Андроновой, у школьника не было никаких симптомов заболевания.

"Вчера школу продезинфицировали. Остальные ученики продолжают учебу очно. Если есть необходимость в дистанционном обучении, мы готовы ее предоставить, но на данный момент в этом нет необходимости", - сказала директор школы.

"Учитывая, что у одного ученика был диагностирован Covid-19, самоуправление призывает каждого жителя тщательно и ответственно соблюдать все нормы эпидемиологической безопасности. Мы подчеркиваем, что заболевание не связано с контактами в школе", - сказала специалист по связям с общественностью Алуксненского самоуправления Эвита Аплока.

Учебное заведение получило инструкции от SPKC о том, как действовать в этой ситуации, и выполняет их.

"Родителей учеников призывают следить за здоровьем детей и в случае изменений сообщать об этом семейному врачу", - добавила представитель муниципалитета.

Как сообщалось, по данным SPKC, 27 сентября в Алуксненском самоуправлении, где ранее не было констатировано ни одного случая заболевания, был зарегистрирован первый случай Covid-19.