Эстония смягчила ограничения на прямые авиарейсы

Правительство Эстонии на заседании во вторник решило внести изменения в систему разрешений на авиарейсы - в соответствии с новым порядком, как и в Латвии, будут разрешены прямые полеты в те страны Европы, где коэффициент заболеваемости ниже двукратного среднего показателя по Европейскому союзу.
"Таким образом, с учетом нынешней ситуации по заражаемости, прямые полеты будут ограничены только во Францию, Испанию и Чехию", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в социальных сетях.
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