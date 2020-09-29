Вт, 29.09.2020
Призываю все школы обдумать, как должны и должны ли вообще в это время проходить внешкольные мероприятия, соревнования или мероприятия, не являющиеся составляющей учебного процесса Илга Шуплинска, министр образования
Илга Шуплинска, министр образования

Эстония смягчила ограничения на прямые авиарейсы

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Правительство Эстонии на заседании во вторник решило внести изменения в систему разрешений на авиарейсы - в соответствии с новым порядком, как и в Латвии, будут разрешены прямые полеты в те страны Европы, где коэффициент заболеваемости ниже двукратного среднего показателя по Европейскому союзу.

"Таким образом, с учетом нынешней ситуации по заражаемости, прямые полеты будут ограничены только во Францию, Испанию и Чехию", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в социальных сетях.

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