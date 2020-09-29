Эстония смягчила ограничения на прямые авиарейсы

Правительство Эстонии на заседании во вторник решило внести изменения в систему разрешений на авиарейсы - в соответствии с новым порядком, как и в Латвии, будут разрешены прямые полеты в те страны Европы, где коэффициент заболеваемости ниже двукратного среднего показателя по Европейскому союзу.