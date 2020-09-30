Урбанович извинился за матный комментарий в адрес Вилкса

В среду депутаты комиссии Сейма по запросам стали свидетелями частного разговора Урбановича и его коллеги, так как Урбанович забыл отключить микрофон во время онлайн-заседания комиссии.

Политик в разговоре с однопартийцем на русском языке обсуждал то, как депутатам парламентской фракции "Согласия" нужно голосовать за утверждение Вилкса в должности члена совета Банка Латвии. "Ваня, ты не поддерживай Вилкса, потому что он Liepājas metalurgs уничтожил. И другим латгальцам скажи, что его нужно валить на...й", - сказал политик.

Позднее в разговоре, аудиозапись которого в Facebook выложила депутат Линда Лиепиня, Урбанович с другим человеком обсуждал и ответные действия, которые "Согласие" могло бы реализовать, реагируя на действия Новой консервативной партии.

Вскоре после заседания комиссии Урбанович в заявлении к СМИ выразил сожаление по поводу произошедшего.

"Я виноват. Не совладал с собой и использовал грубости. Извиняюсь перед всеми, кому пришлось слышать это как в прямом эфире, так и на размещенных принципиальными коллегами в соцсетях записях. Особенно извиняюсь перед Андрисом Вилксом, так как считаю его профессионалом высокого класса, несмотря на то, что не могу с ним во всем согласиться",

- отметил политик.

Он пояснил, что оправдание сказанному ему найти сложно, однако "грубые слова проскочили" в определенной ситуации. Политик напомнил, что сначала фракция "Согласия" приняла решение о свободном голосовании по назначению Вилкса.

"Когда об этом узнали партийные коллеги из лиепайского отделения, я получил очень много очень жестких выговоров. Лиепайчане не забыли о действиях тогдашнего министра финансов во время кризиса Liepājas metalurgs, который довел многие семьи до отчаяния. Я не могу не принять во внимание сказанное ими. В этой эмоциональной атмосфере я и сказал то, о чем сейчас очень сожалею", - пояснил депутат.