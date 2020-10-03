Блестящий вокал, пластика и провокационные фото: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - Румер

Румер Уиллис отметилась уже в десятках киноработ, а в 2020-м о том, чем она занимается, было практически ничего неизвестно. Румер прервала молчание провокационной фотоссесией, после которой о ней заговорили даже те, кто ее не знал. Рассказываем все, что известно о звездной дочери!
Семья и детство
Румер Гленн Уиллис появилась на свет 16 августа 1988 года в Падьюке, штат Кентукки.
Первое имя девочке было дано в честь британской писательницы Румер Годден, а второе - в честь Гленна Гордона Карона, сценариста сериала "Детективное агентство "Лунный свет", где исполнителем главной роли в течение четырех лет был Брюс Уиллис.
Звездная дочка воспитывалась с младшими сестрами Скаут Ларю (1991 г. р.) и Таллулой Белль (1994 г. р.). Когда Румер Уиллис было 10 лет, ее родители объявили, что расстаются. Бракоразводный процесс закончился в 2000 году.
К слову, с 2005 по 2012 год отчимом девушки являлся актер Эштон Кутчер. После расставания с Деми Мур Кутчер, как пишут СМИ, не просто сохранил хорошие отношения с ее дочками, но и одной из них отдал дом в штате Калифорния, купленный в 2009 году за 971 500 долларов. Кому? Румер, конечно.
По отцовской линии у Румер есть две сводные сестры, с которыми у нее теплые отношения и они часто видятся.
Старшая Уиллис проучилась семестр в Университете Южной Калифорнии, но в итоге бросила учебу там - девушка захотела стать актрисой.
Карьера
Первое появление Румер в кино состоялось еще в возрасте 5 лет: она снялась с мамой в драмах "Время от времени" (1995) и "Стриптиз" (1996). Брюс Уиллис также брал с собой дочь на съемки. Так в 2000 и 2005 году девочка появилась в картинках "Девять ярдов" (2000) и "Заложник" (2005).
Независимое от родителей появление в кино Уиллис пришлось на 2008 год - в комедии "Мальчикам это нравится" и хорроре "Изнутри". За ее игру она была отмечена наградой Young Hollywood Awards за роль в фильме "Дикая вишня" (2009).
Девушка также появлялась в ряде сериалов, среди которых - "Армия жен", "C.S.I.: Место преступления", "90210: новое поколение", "Милые обманщицы", "Империя".
К слову, планировалось, что Уиллис будет играть Серену ван дер Вудсен в уже культовом сериале "Сплетница", повествующем о "золотой молодежи" Нью-Йорка, однако на роль все-таки выбрали Блейк Лайвли.
В 2010-х Уиллис показала свои новые таланы: она выиграла 20-й сезон шоу "Танцы со звездами", исполнила партию Рокси Харт в культовом мюзикле "Чикаго" на Бродвее и показала свои вокальные данные на всю. Именно благодаря своему голосу Уиллис получила роль в сериале "Империя".
Среди свежих проектов Румер Уиллис можно назвать нашумевший фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (2019). Она сыграла Джоанну Петтет, актрису 60-х.
Личная жизнь
Похоже, сейчас девушка свободна и замуж не торопиться, но в свое время в числе ее избранников были: Гарри Мортон, актеры Рафи Гаврон, Мик Алберти, Корд Оверстрит, Рики Уиттл, журналист Джейсон Блэр, танцовщик Вэл Чмерковски, американский "холостяк" Крис Сулс. Как отмечают СМИ - это не весь список.
Известно, что Румер сделала несколько пластических операций. Девушка с детства переживала по поводу внешности: другие дети ее называли "пацаном" и "картошкой" из-за формы лица. В свое время Деми Мур пыталась отговорить дочь от пластики, но Румер настояла на своем. Несмотря на это, их отношения более чем теплые.
- в одном интервью высказалась Румер о Деми Мур.
Поговаривают, что в 2010-х у Румер Уиллис были проблемы с алкоголем. Но звездная дочка вовремя спохватилась:
Что сейчас?
Известий о том, чем Румер Уиллис занята в 2020 году, нет: никаких сведений о премьерах и съемках с ее участием.
Похоже, что старшая дочь голливудских актеров сама решила прервать тишину, снявшись совсем недавно полностью обнаженной в объективе фотографа Тайлера Шилдса.
Девушка предстала на фото в латексе и связанной веревками. Румер позиционирует этот фотосет как проект в знак протеста против шейминга и сексуальной объективизации.
Уиллис заявила, что женщины и девушки всегда находятся под гнетом обязанностей, все аспекты их жизни четко регламентируются мужчинами и другими женщинами. Согласно словам Румер, она хотела доказать этой фотоссесией, что у женщин всегда есть право выбора.
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