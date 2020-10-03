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Блестящий вокал, пластика и провокационные фото: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - Румер

ФОТО: instagram.com/rumerwillis/

Румер Уиллис отметилась уже в десятках киноработ, а в 2020-м о том, чем она занимается, было практически ничего неизвестно. Румер прервала молчание провокационной фотоссесией, после которой о ней заговорили даже те, кто ее не знал. Рассказываем все, что известно о звездной дочери!

Семья и детство

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Румер Гленн Уиллис появилась на свет 16 августа 1988 года в Падьюке, штат Кентукки.

Первое имя девочке было дано в честь британской писательницы Румер Годден, а второе - в честь Гленна Гордона Карона, сценариста сериала "Детективное агентство "Лунный свет", где исполнителем главной роли в течение четырех лет был Брюс Уиллис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звездная дочка воспитывалась с младшими сестрами Скаут Ларю (1991 г. р.) и Таллулой Белль (1994 г. р.). Когда Румер Уиллис было 10 лет, ее родители объявили, что расстаются. Бракоразводный процесс закончился в 2000 году. 

К слову, с 2005 по 2012 год отчимом девушки являлся актер Эштон Кутчер. После расставания с Деми Мур Кутчер, как пишут СМИ, не просто сохранил хорошие отношения с ее дочками, но и одной из них отдал дом в штате Калифорния, купленный в 2009 году за 971 500 долларов. Кому? Румер, конечно. 

По отцовской линии у Румер есть две сводные сестры, с которыми у нее теплые отношения и они часто видятся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Старшая Уиллис проучилась семестр в Университете Южной Калифорнии, но в итоге бросила учебу там - девушка захотела стать актрисой. 

Карьера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Первое появление Румер в кино состоялось еще в возрасте 5 лет: она снялась с мамой в драмах "Время от времени" (1995) и "Стриптиз" (1996). Брюс Уиллис также брал с собой дочь на съемки. Так в 2000 и 2005 году девочка появилась в картинках "Девять ярдов" (2000) и "Заложник" (2005).

Независимое от родителей появление в кино Уиллис пришлось на 2008 год - в комедии "Мальчикам это нравится" и хорроре "Изнутри". За ее игру она была отмечена наградой Young Hollywood Awards за роль в фильме "Дикая вишня" (2009). 

Девушка также появлялась в ряде сериалов, среди которых - "Армия жен", "C.S.I.: Место преступления", "90210: новое поколение", "Милые обманщицы", "Империя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, планировалось, что Уиллис будет играть Серену ван дер Вудсен в уже культовом сериале "Сплетница", повествующем о "золотой молодежи" Нью-Йорка, однако на роль все-таки выбрали Блейк Лайвли.

В 2010-х Уиллис показала свои новые таланы: она выиграла 20-й сезон шоу "Танцы со звездами", исполнила партию Рокси Харт в культовом мюзикле "Чикаго" на Бродвее и показала свои вокальные данные на всю. Именно благодаря своему голосу Уиллис получила роль в сериале "Империя".

Вы только послушайте, как она поет!

Среди свежих проектов Румер Уиллис можно назвать нашумевший фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (2019). Она сыграла Джоанну Петтет, актрису 60-х.

Личная жизнь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Похоже, сейчас девушка свободна и замуж не торопиться, но в свое время в числе ее избранников были: Гарри Мортон, актеры Рафи Гаврон, Мик Алберти, Корд Оверстрит, Рики Уиттл, журналист Джейсон Блэр, танцовщик Вэл Чмерковски, американский "холостяк" Крис Сулс. Как отмечают СМИ - это не весь список. 

Известно, что Румер сделала несколько пластических операций. Девушка с детства переживала по поводу внешности: другие дети ее называли "пацаном" и "картошкой" из-за формы лица. В свое время Деми Мур пыталась отговорить дочь от пластики, но Румер настояла на своем. Несмотря на это, их отношения более чем теплые.

"Она доказывает, что вы можете пройти через очень сложные жизненные ситуации, но при этом остаться сильной, смелой, гордой и успешной женщиной",

- в одном интервью высказалась Румер о Деми Мур. 

Поговаривают, что в 2010-х у Румер Уиллис были проблемы с алкоголем. Но звездная дочка вовремя спохватилась:

"Устроив себе "трезвый январь", я решила продолжить. Сегодня трезвость - это мой стиль жизни".

Что сейчас?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известий о том, чем Румер Уиллис занята в 2020 году, нет: никаких сведений о премьерах и съемках с ее участием.

Похоже, что старшая дочь голливудских актеров сама решила прервать тишину, снявшись совсем недавно полностью обнаженной в объективе фотографа Тайлера Шилдса.

Девушка предстала на фото в латексе и связанной веревками. Румер позиционирует этот фотосет как проект в знак протеста против шейминга и сексуальной объективизации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уиллис заявила, что женщины и девушки всегда находятся под гнетом обязанностей, все аспекты их жизни четко регламентируются мужчинами и другими женщинами. Согласно словам Румер, она хотела доказать этой фотоссесией, что у женщин всегда есть право выбора.

"Мое тело и мое право на мою женственность не будут контролироваться или подавляться кем-либо … ни мужчиной, ни женщиной", - подписала снимки Уиллис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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