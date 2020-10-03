Блестящий вокал, пластика и провокационные фото: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - Румер

Семья и детство

Румер Гленн Уиллис появилась на свет 16 августа 1988 года в Падьюке, штат Кентукки.

Первое имя девочке было дано в честь британской писательницы Румер Годден, а второе - в честь Гленна Гордона Карона, сценариста сериала "Детективное агентство "Лунный свет", где исполнителем главной роли в течение четырех лет был Брюс Уиллис.

Звездная дочка воспитывалась с младшими сестрами Скаут Ларю (1991 г. р.) и Таллулой Белль (1994 г. р.). Когда Румер Уиллис было 10 лет, ее родители объявили, что расстаются. Бракоразводный процесс закончился в 2000 году.

К слову, с 2005 по 2012 год отчимом девушки являлся актер Эштон Кутчер. После расставания с Деми Мур Кутчер, как пишут СМИ, не просто сохранил хорошие отношения с ее дочками, но и одной из них отдал дом в штате Калифорния, купленный в 2009 году за 971 500 долларов. Кому? Румер, конечно.

По отцовской линии у Румер есть две сводные сестры, с которыми у нее теплые отношения и они часто видятся.

Старшая Уиллис проучилась семестр в Университете Южной Калифорнии, но в итоге бросила учебу там - девушка захотела стать актрисой.

Карьера

Первое появление Румер в кино состоялось еще в возрасте 5 лет: она снялась с мамой в драмах "Время от времени" (1995) и "Стриптиз" (1996). Брюс Уиллис также брал с собой дочь на съемки. Так в 2000 и 2005 году девочка появилась в картинках "Девять ярдов" (2000) и "Заложник" (2005).

Независимое от родителей появление в кино Уиллис пришлось на 2008 год - в комедии "Мальчикам это нравится" и хорроре "Изнутри". За ее игру она была отмечена наградой Young Hollywood Awards за роль в фильме "Дикая вишня" (2009).

Девушка также появлялась в ряде сериалов, среди которых - "Армия жен", "C.S.I.: Место преступления", "90210: новое поколение", "Милые обманщицы", "Империя".

К слову, планировалось, что Уиллис будет играть Серену ван дер Вудсен в уже культовом сериале "Сплетница", повествующем о "золотой молодежи" Нью-Йорка, однако на роль все-таки выбрали Блейк Лайвли.