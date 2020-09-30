Кардиолог: Инфаркт в Латвии "молодеет" - в зону риска все чаще попадают люди моложе 40 лет

В представлении современного человека инфаркт - это болезнь пожилых людей. Однако статистика показывает, что сегодня жертвами смертельно опасных нарушений в работе сердца все чаще становятся молодые люди. Если среди лиц среднего и старшего возраста число инфарктов плавно сокращается, то среди людей моложе 40 оно заметно растет. К тому же многие молодые жертвы инфарктов до последнего не верят в то, что возникшие у них классические симптомы могут свидетельствовать о столь опасном нарушении, а это повышает риск летального исхода.

Увы, но как отмечают медики​​, все чаще приходится сталкиваться со следующей клинической картиной. На прием приходит 40-летний человек, уверенный в своем идеальном состоянии здоровья, без каких-либо жалоб на плохое самочувствие. Но анализ крови показывает, что у него значительно повышен уровень холестерина. А вместе с тем повышенный холестерин и как следствие закупоривание системы кровообращения - прямой путь к тромбам, инфаркту и инсульту даже в возрасте 40 лет и раньше.

"Да, можно сказать, что инфаркт "молодеет" и причина этого - в образе жизни людей и того, что творится вокруг, - рассказывает доктор медицины, кардиолог Артем Калинин. - Вредные продукты питания, курение, отсутствие свободного времени, которое человек посвящал бы самому себе. Все это складывается вместе и получается негативный результат. Человек настолько истощен от всех проблем, что добраться, скажем, до фитнес-зала могут только счастливчики. Легче взять сигарету, выпить кофе, чтобы успокоиться и лечь спать.

Ну и экономическая ситуация тоже сказывается. Не все могут себе позволить посетить врача, большие очереди ожидания приема к врачу, не все семейные врачи могут адекватно оценить ситуацию и вовремя направить пациента к кардиологу. То есть, речь идет не об одной какой-то причине, а о комплексе проблем".

По словам доктора Калинина, чтобы как-то обезопасить себя от раннего инфаркта, нужно выполнять хотя бы некоторые условия, не требующие особых затрат. Например, если вам уже сорок-сорок пять лет, то следует сделать обычный анализ крови, где будет показан уровень сахара и холестерина. Не помешает также сделать кардиограмму - это недорого. Не нужно особых вложений, чтобы контролировать свой вес, перестать курить. Особенно это касается тех, у кого есть генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям - например, мама или папа перенесли инфаркт. В этом случае надо быть вдвойне внимательным к своему здоровью.