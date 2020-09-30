Перевощиков объяснил рост заболеваемости Covid-19 в Латвии

Наблюдаемый в последнее время в Латвии рост случаев Covid-19 связан с более целенаправленным и широким тестированием, а также с ростом заболеваемости по всей Европе, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Как сообщал RUS TVNET, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 95 случаев Covid-19, что является рекордно высоким показателем с начала пандемии.
Это в значительной мере связано с тестированием через образцы слюны, которое провести проще.
В то же время тестирование стало более целенаправленным, так как большая часть вновь выявленных случаев связана с уже известными источниками инфекции. Именно такие случаи дали больше всего прироста во вторник. Это очаги в Даугавпилсе, Кулдиге и Олайне.
О более широком распространении болезни свидетельствует также увеличившаяся доля позитивных тестов - 1,6% по сравнению с 1% на этой неделе.
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