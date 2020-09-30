Так много еще не было: за сутки в Латвии выявлено 95 новых случаев Covid-19

По данным SPKC, 63 заболевших заразились от уже известных источников инфекции, четыре человека инфицировались за рубежом - в России, на Украине и в Австрии. Источники заражения еще 28 человек уточняются.

За прошедшие сутки сделан 4271 тест на Covid-19, в целом с начала пандемии - 320 018 тестов. Заболевание подтверждено у 1824 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

Положительными были 2,2% сделанных вчера тестов. По словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, этот показатель считается значительным, так как, в случае превышения границы в 3% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым. Еще 20 сентября этот показатель в странах Балтии был ниже 1%, а в Латвии он составлял всего 0,3%.

В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в среду на внеочередном заседании правительства сообщила, что в Кулдиге за последние два дня протестировано 1600 человек, и позитивными оказались лишь 17 тестов, что можно считать хорошей тенденцией. 116

За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В больницах находятся 19 пациентов с коронавирусом, у 18 заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Прежде самое большое количество случаев Covid-19 за сутки было зарегистрировано 1 апреля - 48.