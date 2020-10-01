Навальный: за моим отравлением стоит Путин

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - заявил российский оппозиционер. Он также отметил, что намерен вернуться в Россию. "Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - цитирует слова Навального "Дождь".