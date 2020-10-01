Чт, 1.10.2020
Нам нужно научиться делать следующий шаг в объединении сил, чтобы совместно справиться с вызовами, которые представляют из себя Китай и Россия. Если отдельные страны будут пытаться решать эти проблемы в одиночку, я уверен, что они потерпят неудачу, как это случалось ранее. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
3

Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Алексей Навальный.

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel, пишет портал "Медуза".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - заявил российский оппозиционер. Он также отметил, что намерен вернуться в Россию. "Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - цитирует слова Навального "Дождь". 

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back