В результате пожара в Резекненском крае погиб один человек

В Резекненском крае в результате пожара в жилом доме погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов на место происшествия поступил в 18.40. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом площадью 100 квадратных метров уже сгорел до основания. Во время разбора конструкций и тушения были найдены останки погибшего человека.
В целом за прошедшие сутки VUGD получила 13 вызовов на тушение пожаров.
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