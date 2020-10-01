Чт, 1.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси

В результате пожара в Резекненском крае погиб один человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В Резекненском крае в результате пожара в жилом доме погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на место происшествия поступил в 18.40. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом площадью 100 квадратных метров уже сгорел до основания. Во время разбора конструкций и тушения были найдены останки погибшего человека.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 13 вызовов на тушение пожаров.

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