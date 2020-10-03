Министерство охраны среды и регионального развития, оценивая самоуправления перед административно-территориальной реформой, учитывало и то, как нынешние власти сотрудничают в сфере туризма. Свое видение подготовила и Ассоциация туризма латгальского региона "Эзерземе", разработав концепцию туристического маркетинга. В ней самоуправления призывают мыслить более широко и выходить за свои административные границы.

Документ был разработан для лиц, реализующих туристическую политику латгальского региона, и поставщиков услуг, его подготовил доцент Видземской высшей школы Андрис Клеперс. Это первый документ такого рода, в котором подробно анализируется ситуация в Латгале в сфере туризма и предоставляется план действий по улучшению туристических продуктов.

Развитие тормозит социально-экономическая ситуация

Автор концепции подсчитал, что туристы из Латвии, Литвы и Эстонии по региону путешествуют от одного до трех дней, в сутки тратя примерно 40 евро. А вот иностранцы предпочитают более длительные путешествия, оставляя региону 90 евро в сутки.

В основном путешествуют поодиночке, парами, семьями или с друзьями, а вот количество групповых путешественников сократилось, за исключением эстонцев. Велотуристы путешествуют три дня, включая в свой маршрут и менее известные места. Полюбили велотуристы и новые маршруты, а также маршруты вдоль границы.

Согласно статистике, в последние десять лет две трети туристов - представители стран региона Балтийского моря. И именно для них нужно организовывать рекламные компании, считает Клеперс. Также он указывает, что развитие туризма в Латгале тормозит общая социально-экономическая ситуация, удаленность главных рынков, низкое потребление туристических продуктов самими жителями. Но вызовом является и то, что власти каждого края управляют сферой туризма только в границах конкретного самоуправления. Кроме того, управление отраслью нередко политизируется.

Большее количество могут принять гостевые дома

В концепции подчеркивается, что количество мест для размещения туристов в Латгале постепенно увеличивается, и в прошлом году в регионе было 360 мест размещения на 6955 койко-мест. Больше всего туристов (2608 человек) могут принять гостевые дома, а также дома отдыха.

"Необычно то, что большая часть комнат и мест находится в общежитиях, которые чаще всего являются муниципальными или государственными учреждениями, основная задача которых не заключается в получении дохода", - говорится в исследовании.

Самая большая доля рынка в сегменте размещения туристов приходится на Даугавпилс, где в общей сложности доступно 24% всех номеров в Латгале. На втором месте Резекне, за ним следуют Даугавпилсский, Краславский и Аглонский края.

В 2019 году услугами ночлега в регионе воспользовалось около 275 тыс. гостей.

Лучше выделить три направления

Авторы документа предлагают на рынке позиционировать три пространственно связанные между собой направления для туристов - Северную, Южную Латгале и "треугольник" национального парка "Разна", Резекне и Лудзы.

В Северную Латгале входят нынешние Балвский, Ругайский, Вилякский, Балтинавский и Карсавский края. Исследователи пришли к выводу, что для лучшей доступности Северной Латгале в маршрут могут быть включены достопримечательности Малиены или Лубаны, северной части Резекненского края.

Вторым пунктом назначения может быть Южная Латгале, включая Даугавпилсский и Илукстский края, Краславский край и Аглонскую волость. В концепции говорится, что пока Южная Латгале не позиционируется как единое туристическое направление, потому что здесь есть отдельные очень популярные среди туристов места - Даугавпилс, природный парк "Даугавские излучины", Аглона.

В свою очередь, привлекательность "треугольника" может быть определена Резекне как сервисным центром государственного значения и Лудзой, которая расположена рядом, а также национальным парком "Разна".

Исследователи призывают туристов преодолеть стереотипные ассоциации о том, что путешествие в Латгале означает поездку в южную ее часть, иногда включая Резекне, но при этом очень часто упуская из виду регионы Северной Латгале, особенно при поездках из Риги и западной Латвии. Представители туристического бизнесы должны создать впечатление, что в Латгале можно поехать три раза подряд, потому как стоит посетить каждое из этих региональных направлений отдельно.

Ресурсы Дагды - на сотрудничество с парком "Разна"

В свою очередь локальные маршруты будут образовываться в границах новых административно-территориальных единиц. Авторы концепции считают, что в Латгале таких конечных целей будет восемь или девять.

В документе указано, что взаимовыгодным будет сотрудничество Даугавпилса и нового Аугшдаугавского края, который объединит нынешние Даугавпилсский и Илукстский края. Также предлагается организовывать и сотрудничество Резекне и близлежащих краев.

Отдельно услуги может предлагать и Краславский край, и тогда в Дагде, которая войдет в состав нового самоуправления, не нужен свой центр туристической информации в нынешнем его виде. Но ресурсы Дагды можно перенаправить и на сотрудничество с национальным парком "Разна".

По мнению специалистов, "Разна" может быть отдельной конечной целью для туристов. Параллельно могут развиваться и тематические предложения для туристов от местных самоуправлений и других представителей отрасли.

Прейли и Ливаны нужно сотрудничать

Отдельный туристический объект может создаваться вокруг озера Лубанас, в сотрудничестве с новым Мадонским краем. Такой отдых может быть интересен рыбакам, любителям природы и приключений, считает Клеперс.

Отдельно может работать и Лудза, но в ближайшей перспективе исследователи видят ее вместе с Резекне. А Карсавский край, который будет включен в состав Лудзенского, может объединиться и с Балвским краем, таким образом создав единый пункт назначения в Северной Латгале. Бывший Балвский край, в свою очередь, может стать основой этого северного направления.

Хотя Прейли и Ливаны вокруг себя создают отдельные края, авторы концепции считают, что в сфере туризма оба самоуправления должны сотрудничать, потому как ресурсов, привлекающих туристов, не так много. Например, Аглонская базилика, которая сейчас находится в Аглонском крае, после реформы будет в Прейльском.

Отдельно в документе выделена и возможность сотрудничества между приграничными территориями. Например, продукты для туристов могут создавать Даугавпилс и Зарасай в Литве, Балвский край и Пыталово. Но чтобы такое сотрудничество реализовать, нужна не только практическая возможность, но и политическая воля.

Работников информационных центров - на привлечение ресурсов

Как указано в документе, важна и активность, и финансовые вложения местных предпринимателей. Им предлагается участвовать в развитии маркетинга общих направлений и продуктов, а также в управлении отрасли в каждом конкретном крае.

Согласно концепции, сеть нынешних центров туристической информации оптимизируется, и центры трансформируются в управления туристических направлений. Также снижается необходимость консультировать туристов очно, поэтому информационные центры могут работать только для профессиональных клиентов и партнеров. В свою очередь работники центров должны быть перенаправлены на привлечение ресурсов - написание проектов, сотрудничество с предпринимателями. Формально эти люди могут влиться в отделы развития самоуправлений, считают авторы документа.