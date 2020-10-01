Олайнское самоуправление назвало предприятие, на котором Covid-19 заразились 14 человек

Олайнское самоуправление получило информацию о том, что на металлообрабатывающем предприятии ESP European Steel Production констатирована локальная вспышка Covid-19. За последние несколько дней заболевание было выявлено у 14 работников этой компании, 12 из которых проживают в Олайнском крае.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) связался с руководством компании, заболевшим работникам и их возможным контактным лицам предписан карантин под наблюдением семейного врача.

По информации самоуправления, за последние сутки на этом предприятии не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Представитель SPKC Илзе Арая подтвердила агентству LETA, что с предприятием связаны 14 случаев заражения, на данный момент известно о примерно 30 контактных лицах заболевших, однако эпидемиологи продолжают работу.

Чтобы уменьшить распространение Covid-19, компания разделила потоки сотрудников и определила другие риски, которые могут способствовать распространению вируса.

По данным Firmas.lv, оборот ESP European Steel Production в прошлом году составил 4,651 млн евро, а прибыль достигла 16 818 евро. Компания принадлежит RB Investments, а в ее правление входят Николай Дорофеев и Александр Цепуритис.