Чт, 1.10.2020
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Ояр Скудра, доцент Латвийского университета

В резекненском Baby box оставили младенца

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В среду в 22:20 в Резекненской больнице в Baby box был оставлен мальчик, сообщает агентство LETA.

Вес малыша составляет 2,7 килограмма. Его состояние здоровья оценивается как хорошее, он был передан под заботу Резекненского сиротского суда.

За восемь лет, как в Резекне открыт Baby box, это четвертый ребенок, оставленный в нем.

С 2009 года в Латвии созданы восемь Baby Box - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

Baby Box - особое место, где родители по различным причинам могут анонимно отказаться от своего малыша.

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