В резекненском Baby box оставили младенца

Вес малыша составляет 2,7 килограмма. Его состояние здоровья оценивается как хорошее, он был передан под заботу Резекненского сиротского суда.

За восемь лет, как в Резекне открыт Baby box, это четвертый ребенок, оставленный в нем.

С 2009 года в Латвии созданы восемь Baby Box - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

Baby Box - особое место, где родители по различным причинам могут анонимно отказаться от своего малыша.