Люди с низкими доходами не должны получать быстрые кредиты: начат сбор подписей

Автор инициативы - Зайга Бразновска. Она считает, что нужно искоренить практику безответственного кредитования, когда человек имеет несколько быстрых кредитов одновременно.

При этом формально требование закона об оценке платежеспособности клиента не нарушается, но общая подлежащая выплате сумма может превышать даже ежемесячные доходы клиента.

Поэтому Бразновска предлагает компаниям по выдаче быстрых кредитов разработать единую базу данных и регистрировать данные уже с момента подачи заявки на кредит. Также предлагается ввести минимальный срок предоставления кредита - два рабочих дня, если его сумма превышает 50% от минимальной зарплаты, и ввести лимит в размере 50% месячной зарплаты получателя для кредитов, выплачиваемых одним платежом.

С точки зрения автора инициативы, все это приведет к тому, что люди с низкими и нерегулярными доходами не смогут получать быстрые кредиты, и меньше станет тех, кто попадает в ряды получателей социальных пособий именно из-за долгов.