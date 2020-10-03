За кражу шоколада из Rimi суд назначил лишение свободы и принудительные работы

13 июня этого года в магазине Rimi Vecmīlgrāvis осужденный украл девять плиток молочного шоколада с клубникой Kari Fazer стоимостью 3,10 евро за каждую и 14 плиток молочного шоколада Fazer с орехами и изюмом стоимостью 3,10 евро за каждую. Преступник положил плитки в мешок и вышел из магазина, не оплатив товар.

Таким образом, злоумышленник похитил принадлежащие SIA Rimi Latvia товары на сумму 71,30 евро.

Обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное частью первой ст. 180 Уголовного закона.

Прокуратура Северного района города Риги заключила соглашение с обвиняемым. Обвиняемый признал себя виновным и согласился с объемом преступления.

Суд признал человека виновным и приговорил его к временному лишению свободы сроком на три месяца и принудительным работам на 54 часа.

Представители SIA Rimi Latvia заявления о возмещении ущерба не подавали.