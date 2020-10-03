В Москве прошли похороны Тесака

Тело Марцинкевича было доставлено на кладбище в белом гробу. Желающие попрощаться проходили через рамки-металлоискатели перед входом на кладбище, а полицейские досматривали пришедших.

По данным URA.RU, на церемонии было не менее 500−600 человек. По подсчетам Mash, пришли около 2,5 тысячи человек. На похороны пришли родственники Тесака, а также его соратники и поклонники.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.