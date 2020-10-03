Сб, 3.10.2020
Самым странным было предложение поработать в эскорте. Но за очень большую сумму - 30 тысяч. Маркус Рива, латвийский музыкант
Маркус Рива, латвийский музыкант

В Москве прошли похороны Тесака

ФОТО: instagram.com/mireysatanovskaya/

3 октября на Кунцевском кладбище в Москве прошли похороны экстремиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, сообщает esguire.ru.

Тело Марцинкевича было доставлено на кладбище в белом гробу. Желающие попрощаться проходили через рамки-металлоискатели перед входом на кладбище, а полицейские досматривали пришедших.

По данным URA.RU, на церемонии было не менее 500−600 человек. По подсчетам Mash, пришли около 2,5 тысячи человек. На похороны пришли родственники Тесака, а также его соратники и поклонники.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back