В Москве прошли похороны Тесака

3 октября на Кунцевском кладбище в Москве прошли похороны экстремиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, сообщает esguire.ru.
Тело Марцинкевича было доставлено на кладбище в белом гробу. Желающие попрощаться проходили через рамки-металлоискатели перед входом на кладбище, а полицейские досматривали пришедших.
По данным URA.RU, на церемонии было не менее 500−600 человек. По подсчетам Mash, пришли около 2,5 тысячи человек. На похороны пришли родственники Тесака, а также его соратники и поклонники.
Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.
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