"Шанс неожиданно встретить любовь там, где вы ее не ждали": прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
Лично я люблю напряженные аспекты планет:
- Они прекрасно выявляют, с чем надо работать - в себе и в окружающей действительности.
- Заставляют поднять пятую точку - чтобы уж наверняка исправить то, что так надоело.
- И самое главное - проверить свою стойкость и целостность, когда идут провокации. Ведь далеко не всё нужно решать. Важно вовремя понять, что это не ваша битва и выйти из чужих сценариев.
- Меркурий в оппозиции с Ураном. Резкие заявления, информационные вбросы, разоблачения и провокации. Верим не всем заголовкам, инфу проверяем. Этот же аспект планет может давать перебои в работе техники, гаджетов, интернета;
- Марс в квадрате с Сатурном. Поскорее хочется действовать, но сопротивление в виде начальства, законодательных органов, государства. Ограничения по действиям напрягают. Очень. Но может это создаст желание прорвать плотину? Марс то в Овне. Решителен и горяч. Тормозит его только ретроград и миролюбивое Солнце в Весах, которое напоминает, что можно сесть за стол переговоров;
- Марс в квадрате с Плутоном. Под прицелом нефть, банки, валюта, биржи. Серьезная предпосылка к природным катастрофам и военным провокациям (привет еще с прошлой недели);
- Венера в Деве. Чувства в знаке анализа, структуры. Отрезвляет и вовремя заставляет задуматься. ЗАЧЕМ? Переживать, горячиться и на эмоциях тратить деньги. Венера ведь еще за финансы отвечает! А в знаке Девы передает энергии практичности. Посчитали и купили что-то значимое. Для работы, здоровья или других чисто земных целей;
- Венера в тригоне с Ураном. К трезвости подключается поддержка Высших сил. Вовремя почувствовать, куда вложить или случайно узнать о классной возможности. Этот же аспект дарит шанс неожиданно встретить любовь там, где вы ее не ждали;
- Солнце в квадрате с Юпитером. Жуть как хочется расширить границы и, ой, как бесит, что пока это можно только через Ж. Всмотритесь в эту букву. 6 лучей. Вот и ищем другие способы, как расширяться. Не сяк, так эдак.
Вывод. На неделе надо учиться делать не просто шпагат. Желательно сразу колесо и позу зю. Еще один отличный вариант - просто лечь звездой и ловить озарения из космоса. Транслируют. Щедро.
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