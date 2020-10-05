В ближайшие дни погода изменится, пройдут дожди

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии понизится, но все еще будет выше, чем обычно в октябре. Временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
В прошлом году 5-6 октября в Латвии выпал первый снег, а на этой неделе во вторник и среду температура воздуха еще будет составлять +12...+18 градусов. Во вторник местами возможен дождь, ночью - гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Во второй половине недели температура воздуха составит +11...+16 градусов. Ночи станут холоднее, но заморозков пока не ожидается. Временами возможен дождь.
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