В ближайшие дни погода изменится, пройдут дожди

В прошлом году 5-6 октября в Латвии выпал первый снег, а на этой неделе во вторник и среду температура воздуха еще будет составлять +12...+18 градусов. Во вторник местами возможен дождь, ночью - гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду.