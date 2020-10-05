Вт, 6.10.2020
Я надену цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработаю доверие рижан, и на следующих выборах Рижской думы во второй раз буду избран мэром столицы. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трамп сообщил, что его выпишут из больницы до конца дня

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.

Президент США также призвал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

"...Чувствую себя просто прекрасно! Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Мы, в администрации Трампа, разработали отличные лекарства и получили навыки. Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", - написал Трамп.

О том, что президент США заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Несмотря на диагноз, Трамп ранее 5 октября уже покидал Национальный военно-медицинский центр, в котором проходит лечение, чтобы встретиться со своими сторонниками (на 3 ноября в США назначены президентские выборы).

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