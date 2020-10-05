"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трамп сообщил, что его выпишут из больницы до конца дня

Президент США также призвал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

"...Чувствую себя просто прекрасно! Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Мы, в администрации Трампа, разработали отличные лекарства и получили навыки. Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", - написал Трамп.

О том, что президент США заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Несмотря на диагноз, Трамп ранее 5 октября уже покидал Национальный военно-медицинский центр, в котором проходит лечение, чтобы встретиться со своими сторонниками (на 3 ноября в США назначены президентские выборы).