Трампа на вертолете доставили в госпиталь. У него Covid-19

Президент США лег в военный госпиталь меньше чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности, а представитель Белого дома - что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме.

Трамп, у которого, как и у его супруги, накануне был диагностирован коронавирус, был доставлен на вертолете из Белого дома в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд (это недалеко от Вашингтона).

Президент США поднялся на борт вертолета самостоятельно.

President Trump has landed on Marine One at Walter Reed medical center, where he will be hospitalized for the next few dayshttps://t.co/oW32m3UVfI pic.twitter.com/svtWBxqySV — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020

Трамп прошел через лужайку Белого дома к вертолету Marine One, чтобы совершить короткий перелет в госпиталь. Он был в маске и деловом костюме и не проявлял никаких видимых признаков болезни, комментировала New York Times.

Трамп ничего не сказал стоявшим поблизости журналистам, но поднял большой палец вверх.

Just before President Trump arrived at Walter Reed Medical Center on Friday evening, he released a video on Twitter, saying, "I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out."

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📸 : Drew Angerer/Getty Images pic.twitter.com/gXFuBL2gFd — CBS News (@CBSNews) October 2, 2020

Когда вертолет приземлился, Трамп пересел в автомобиль и проехал на нем до медицинского центра. Там он проведет несколько дней, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Белый дом заявил, что президент продолжит выполнять свои обязанности и во время пребывания в госпитале.

Врач Трампа Шон Конли позже сообщил, что Трампу "не нужен дополнительный кислород", но после консультации со специалистами была выбрана терапия с помощью ремдесивира.

Ранее Конли говорил, что президенту были прописаны комплекс поликлональных антител, а также цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Белый дом сообщал в пятницу, что Трамп чувствует себя усталым, но находится в бодром расположении духа. Решение о госпитализацией там назвали мерой предосторожности.

Сам Трамп уже после госпитализации написал в "Твиттере": "Я думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. Любовь!"

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

"Я думаю, у меня все хорошо"

Перед отлетом в госпиталь Трамп размесил в "Твиттере" короткое видеообращение, в котором благодарил за слова поддержки в свой адрес.