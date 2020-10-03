Трампа на вертолете доставили в госпиталь. У него Covid-19

Президент США на вертолете доставлен в госпиталь после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности. Ранее в пятницу представитель Белого дома говорил, что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме.
Президент США лег в военный госпиталь меньше чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности, а представитель Белого дома - что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме.
Трамп, у которого, как и у его супруги, накануне был диагностирован коронавирус, был доставлен на вертолете из Белого дома в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд (это недалеко от Вашингтона).
Президент США поднялся на борт вертолета самостоятельно.
President Trump has landed on Marine One at Walter Reed medical center, where he will be hospitalized for the next few dayshttps://t.co/oW32m3UVfI pic.twitter.com/svtWBxqySV— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020
Трамп прошел через лужайку Белого дома к вертолету Marine One, чтобы совершить короткий перелет в госпиталь. Он был в маске и деловом костюме и не проявлял никаких видимых признаков болезни, комментировала New York Times.
Трамп ничего не сказал стоявшим поблизости журналистам, но поднял большой палец вверх.
Just before President Trump arrived at Walter Reed Medical Center on Friday evening, he released a video on Twitter, saying, "I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out."— CBS News (@CBSNews) October 2, 2020
https://t.co/Bt0TCNhlqE
📸 : Drew Angerer/Getty Images pic.twitter.com/gXFuBL2gFd
Когда вертолет приземлился, Трамп пересел в автомобиль и проехал на нем до медицинского центра. Там он проведет несколько дней, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
Белый дом заявил, что президент продолжит выполнять свои обязанности и во время пребывания в госпитале.
Врач Трампа Шон Конли позже сообщил, что Трампу "не нужен дополнительный кислород", но после консультации со специалистами была выбрана терапия с помощью ремдесивира.
An update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/8xzB8FShkd— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 3, 2020
Ранее Конли говорил, что президенту были прописаны комплекс поликлональных антител, а также цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Белый дом сообщал в пятницу, что Трамп чувствует себя усталым, но находится в бодром расположении духа. Решение о госпитализацией там назвали мерой предосторожности.
Сам Трамп уже после госпитализации написал в "Твиттере": "Я думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. Любовь!"
Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
"Я думаю, у меня все хорошо"
Перед отлетом в госпиталь Трамп размесил в "Твиттере" короткое видеообращение, в котором благодарил за слова поддержки в свой адрес.
"Я думаю, у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо", - сказал он.
October 2, 2020
Белый дом заявил, что Трамп не передавал управление страной вице-президенту Майку Пенсу.
WATCH: Donald Trump walks to Marine One to receive treatment at Walter Reed hospital for Covid-19 https://t.co/yNTsikiziG pic.twitter.com/X60J5OjlZp— Bloomberg (@business) October 2, 2020
Тем временем бывший советник президента Келлиэнн Конуэй сообщила в "Твиттере", что ее тест на коронавирус также оказался положительным.
В прошлую субботу она была среди тех, кто присутствовал на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США, которая прошла в Розовом саду Белого дома.
Тесты сенаторов-республиканцев Майка Ли и Том Тиллиса, которые были на этой церемонии, также выявили заражение Covid-19.
"В качестве меры особой предосторожности"
Представитель Белого дома заявлял в пятницу: "Президент Трамп по-прежнему бодр, у него легкие симптомы, он работал в течение дня".
"В качестве меры особой предосторожности и по рекомендации его врача и экспертов-медиков президент в течение ближайших нескольких дней будет работать в своем президентском офисе в клинике Walter Reed", - объясняли в Белом доме.
Журналистам также сообщили, что президента госпитализируют для проведения анализов.
President Trump arrives at Walter Reed Medical Center in Bethesda, Maryland, where he will be monitored after he tested positive for the coronavirus https://t.co/80iPUAt2DL pic.twitter.com/DXIVMzSdGq— Reuters (@Reuters) October 2, 2020
Агентство Рейтер цитировало также представителя Белого дома, сказавшего, что Трампа было решено госпитализировать по настоянию врачей, так как в больнице он сможет в случае необходимости получить немедленную медицинскую помощь.
Специалисты предупреждают, что 74-летний президент находится в группе риска, несмотря на общее удовлетворительное состояние здоровья. Причина - его возраст и вес.
President Trump has arrived at Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/dBx5DJkOMQ— CBS News (@CBSNews) October 2, 2020
Как сообщается, соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден временно снимает с показа политическую предвыборную рекламу негативного характера, направленную против президента США.
Как передает при этом Си-эн-эн, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау заявил, что кампания не пойдет на аналогичный шаг. Он объяснил это тем, что в пятницу Байден критиковал своего соперника. "Теперь он хочет похвалы за свое великодушие?" - сказал собеседник Си-эн-эн.
Тем не менее, Байден пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления. Всего наилучшего пожелал Трампу и другой его политический противник - экс-президент Барак Обама.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын направили Трампу телеграмм с пожеланиями скорейшего выздоровления.