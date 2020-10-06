Утечка ракетного топлива? Что на самом деле произошло на Камчатке

Буквально за полчаса до беседы с DW Сакирко была на связи с командой экспертов Greenpeace на Камчатке. 5 октября они прошли на катере вдоль берега в южном направлении, от Авачинской до Вилючинской бухты, зайдя при этом в бухты Опасную, Безымянную, Спасения и другие. В Вилючинской и Безымянной бухтах экологи обнаружили пятно загрязнения, которое серфингисты наблюдали ранее в районе Халактырского пляжа. Его отнесло к югу примерно на 50 км.

Версия об утечке ракетного топлива

По мнению камчатского ученого Дмитрия Лисицына, главы организации "Экологическая вахта Сахалина", вероятная причина случившегося - это утечка негодного ракетного топлива, которое с 1998 года хранится на военном полигоне Радыгино. Он расположен примерно в 10 км от Халактырского пляжа на склоне вулкана Козельский, и от него идет склон вулкана вниз к Тихому океану.

В беседе с DW Лисицын рассказал, что в районе полигона есть многочисленные русла временных водотоков, которые наполняются водой, когда идут сильные дожди. "Как раз 9 сентября пришел циклон, был сильный дождь, и большое количество воды стекало по склону вулкана в море. Очень вероятно, что это захоронение дало течь, может быть, разрушились емкости, и большое количество ракетного топлива смыло в море", - говорит он.

Версия же о разливе нефтепродуктов Лисицыну кажется маловероятной. "Тот факт, что погибли даже животные, средой обитания которых является дно океана, говорит о том, что отравлена была вся толща воды. Такого не наблюдается при разливе нефтепродуктов, - подчеркивает эксперт. - Нефтепродукты легче воды и образуют пленку на поверхности. К тому же, они не настолько токсичные, чтобы убить столько животных".

Камчатские чиновники не знали о ракетном топливе

Самое срочное, что нужно сделать сейчас, - это обследовать полигон, места захоронения ракетного топлива и все водотоки, которые спускаются от него к океану, считает Лисицын.

По его сведениям, на данный момент подобная работа на месте происшествия не ведется. Более того, один из чиновников высокого уровня администрации Камчатского края - "человек, который должен все версии отрабатывать, изучать и разбираться", - лишь от него, Лисицына, узнал о том, что вблизи места катастрофы находились захоронения ракетного топлива, говорит эколог. При этом испарения ракетного топлива высоко канцерогенны и, следовательно, представляют большую опасность для людей, подчеркивает он.

Оценка "Гринписа"

Версия об утечке ракетного топлива на военном полигоне кажется убедительной и серфингисту Морозову. "Пока мы не можем этого доказать, но думаем, что это так", - говорит он. По его оценке, с начала сентября на Халактырском пляже успели побывать около 200 человек. Все они, возможно, подвергли свое здоровье серьезному риску. "Что будет с нашим организмом, океаном, его обитателями непонятно", - говорит активист. По его словам, сейчас океан действительно "выглядит так, как будто бы все в порядке", но жалобы людей на то, что у них щиплет глаза и жжет в горле, так и не прекратились.

По мнению эксперта Greenpeace Russia Елены Сакирко, ни одна из существующих сейчас версий пока не имеет под собой достаточных доказательств. "Информации в соцсетях очень много, но нам хочется получить свои данные", - подчеркивает она в беседе с DW. По ее словам, "утечка ракетного топлива - это возможно, но возможно и токсическое загрязнение по каким-то другим причинам".

В российском отделении "Гринпис" считают наиболее вероятной техногенную причину. "Вероятно, произошел слив какого-то вещества. Что это было за вещество, откуда оно взялось, мы пока сказать не можем", - говорит Сакирко.

От посещения Халактырского пляжа рекомендовали воздержаться

5 октября руководитель Роспотребнадзора Камчатского края Яна Господарик сообщила, что в базе ее ведомства находятся порядка 80 проб воды, песка и останков морских животных, 8 из которых были отправлены для анализов в Москву и еще 11 - во Владивосток. При этом, как заявила Господарик, в тех пробах, которые Роспотребнадзор Камчатского края исследовал самостоятельно, "никаких превышений гигиенических нормативов" зафиксировано не было.

Позже в тот же день правительство региона, не опровергая предыдущее сообщение об отсутствии аномалий в пробах, рекомендовало туристам и жителям края воздержаться от посещения Халактырского пляжа.