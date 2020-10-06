В связи с распространением Covid-19 т/ц Akropole вводит новые меры предосторожности

Заботясь о создании безопасной среды для совершения покупок и уменьшении распространения вируса, в эскалаторы Akropole вмонтированы специальные механизмы для дезинфекции поручней, ассортимент дезинфицирующих средств пополнился новыми бесконтактными аппаратами для дезинфекции рук, а об очищении воздуха в лифтах непрерывно заботится специализированное е оборудование для очистки воздуха.

"К сожалению, золотая осень принесла нам не только красивые пейзажи, но и рост количества заболевших Covid-19. Относясь с максимальной ответственностью к здоровью наших работников и посетителей, мы своевременно предприняли новые превентивные действия по ограничению вирусов. Чтобы сделать совершение покупок в Akropole не только удобным, но в первую очередь безопасным, ряд данных нововведений дополнил уже существующие профилактические меры”, – подчеркивает руководитель торгово-развлекательного центра Akropole Зане Кактиня.

В эскалаторы Akropole вмонтированы специальные механизмы для дезинфекции поручней, которые обеспечивают их постоянную обработку ультрафиолетовым светом. УФ-излучение борется с вирусами и бактериями, разрушая их структуру без помощи химических средств и безопасным для людей способом.

Также для поддержания качества воздуха, которым дышат посетители и работники торгового центра, вентиляционная система Akropole продолжает работать в режиме свежего воздуха. Одновременно во всех лифтах торгового центра впервые в Латвии установлено оборудование по очистке и дезинфекции воздуха.

Помимо средств для дезинфекции рук, которые уже были установлены в торговых точках, дополнительно возле входов в торговый центр размещено семь новых бесконтактных дезинфекторов. Они наносят на руки антисептическое средство, автоматически распыляя его бесконтактным способом.

Торгово-развлекательный центр Akropole продолжает соблюдать все ранее принятые меры безопасности, назначенные правительством, а также будет следить за развитием событий, потоком посетителей и поступающими указаниями органов власти.

Администрация Akropole также приняла решение перенести все запланированные публичные мероприятия на неопределенное время.