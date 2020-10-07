Беспорядки в Бишкеке: демонстранты ворвались в здания парламента и ГКНБ

"В глаза попал слезоточивый газ. Это просто невыносимая боль, оказывается, ребята, вообще невозможно терпеть, - говорит Эрбол - один из участников митинга. - Сейчас они приближаются, но мы будем стоять до конца".

Милиция в Бишкеке применила водометы Reuters

Согласно заявлениям Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии. Три из них, как говорят местные политологи, тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Кыргызстане Томас Бозеруп заявил, что выборы "в целом были хорошо организованы", однако отметил, что обвинения в покупке голосов "вызывают серьезные опасения".

Президент встретится с партиями

Президент Жээнбеков заявил, что во время выборов все партии получили равные условия для агитации, однако признал, что подкуп избирателей действительно был проблемой.

BBC

"Для искоренения данного негативного явления необходимо улучшить экономическое состояние населения, - цитирует президента его пресс-служба. - Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью". По последним официальным данным за 2018 год, 1,6 млн кыргызстанцев живут за чертой бедности - это почти 27% населения (для сравнения, в России - 13%).

Пресс-служба президента также сообщила, что Жээнбеков во вторник встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах.

Организаторы акции протеста заявили, что попытку штурма Белого дома предприняли провокаторы.

"Я не ожидал, что столько народу соберется. Вчера были не выборы, а просто спектакль и, кажется, такой беспредел людям просто надоел, - говорит Айбек, один из демонстрантов. - После оглашения результатов я просто не смог спокойно сидеть дома".

Кто прошел в парламент?

За 120 депутатских мандатов в однопалатном законодательном органе Кыргызстана боролись почти 2 тыс. человек, 107 из них - депутаты нынешнего (шестого) созыва.

После объявления предварительных результатов главы проигравших партий объединились в оппозиционный блок и призвали своих сторонников выйти на митинги в Бишкеке, Оше (второй по величине город страны) и Нарыне (на западе Кыргызстана). Только в столице, согласно разным оценкам, собрались около 7-10 тыс. демонстрантов. Митинги также прошли в городах Талас и Каракол.

По данным Центризбиркома, больше всего голосов, 24%, получила партия "Биримдик" (Единство), в состав которой входят многие приближенные президента Жээнбекова, в том числе его брат.

В списке еще одной партии - "Мекеним Кыргызстан" (Моя родина - Кыргызстан), набравшей 23% голосов, - есть брат бывшего заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.

Он фигурировал в масштабном международном расследовании о выводе из страны 700 млн долларов и коррупции на таможне.

В составе третьей партии "Кыргызстан" - бывший спикер парламента (подавший в отставку перед выборами) Дастан Джумабеков. С его именем был связан скандал во время агитационной кампании, поскольку политик подарил одной из рожениц 50 тыс. сомов (около 600 долларов) к рождению сына - и был обвинен в подкупе избирателей.

Проблемы властей из-за коронавируса

Седьмые парламентские выборы в Кыргызстане состоялись примерно через 10 лет после того, как страна перешла на частично парламентскую систему правления.

Reuters

Реформа власти произошла после революции 7 апреля 2010 года, когда во время антиправительственных митингов, по официальным данным, погибли 87 человек и более полутора тысяч были ранены. Тогдашний президент Курманбек Бакиев в результате штурма Белого дома был вынужден покинуть страну, а правительство сложило полномочия.

Избранный после этих событий президент Алмазбек Атамбаев в 2019 году был лишен политической неприкосновенности и был отправлен в СИЗО по обвинению в коррупции, узурпации власти и других тяжких преступлениях.

Его преемник Сооронбай Жээнбеков, избранный президентом в 2017 году, известен сдержанным политическим стилем.

На фоне пандемии Сovid-19 в Кыргызстане, достигшей пика в июле этого года, популярность президента снизилась. Гражданские активисты часто обвиняли его правительство в бездействии, некоторые даже призывали объявить президенту импичмент. В стране был зафиксирован один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире, а карантин срезал пятую часть бюджета.

В парламентских выборах участвовали чуть более 56% из 3,5 миллионов избирателей страны. Всего в Кыргызстане проживает 6 млн человек, около одного миллиона из них работают и живут в России.