Ср, 7.10.2020
Если вы хотите, чтобы кафе у вашего дома успешно работало, чтобы проходили театральные представления и было очное обучение в школах, давайте постараемся соблюдать меры безопасности. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Был акционером Olainfarm: KNAB оштрафовал министра сообщения на 100 евро

Талис Линкайтс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за нарушение ограничений на коммерческую деятельность оштрафовало на 100 евро министра сообщения Талиса Линкайтса, сообщили агентству LETA в бюро.

KNAB провел проверку выполнения требований закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица, согласно которому министр не может быть участником или акционером коммерческого общества или индивидуальным предпринимателем, которые получают финансовые средства в рамках публичных закупок или гарантированные государством кредиты.

KNAB констатировал, что Линкайтс нарушил установленные законом ограничения, так как был акционером АО Olainfarm в период с 23 января 2019 года до 20 мая 2020 года, когда занимал пост министра сообщения, а Olainfarm по результатом закупок поставляло продукцию ряду учреждений.

Линкайтс штраф уже заплатил.

Последние новости

НАВЕРХ
Back