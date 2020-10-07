Был акционером Olainfarm: KNAB оштрафовал министра сообщения на 100 евро

KNAB провел проверку выполнения требований закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица, согласно которому министр не может быть участником или акционером коммерческого общества или индивидуальным предпринимателем, которые получают финансовые средства в рамках публичных закупок или гарантированные государством кредиты.

KNAB констатировал, что Линкайтс нарушил установленные законом ограничения, так как был акционером АО Olainfarm в период с 23 января 2019 года до 20 мая 2020 года, когда занимал пост министра сообщения, а Olainfarm по результатом закупок поставляло продукцию ряду учреждений.