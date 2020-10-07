Ср, 7.10.2020
Сейчас очевидно, что сам Путин и его режим прошли перерождение, это какая-то новая ступень деградации. Из отвратительного яйца вылез Чужой и защелкал челюстями. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального

Иллюстративное фото

ФОТО: Foto: Darcy Lawrey / pexels.com

Германия и Франция предложат партнерам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает "Медуза".

Санкции предполагается вводить против отдельных должностных лиц, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права.

Предварительно, отмечает агентство Reuters, ограничения будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.

Напомним, об отравлении Навального "Новичком" правительство Германии сообщило 2 сентября. Позже эти выводы были подтверждены независимыми центрами во Франции и Швеции.

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