Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального

Санкции предполагается вводить против отдельных должностных лиц, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права.

Предварительно, отмечает агентство Reuters, ограничения будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.