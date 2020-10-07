Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального

Германия и Франция предложат партнерам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает "Медуза".
Санкции предполагается вводить против отдельных должностных лиц, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права.
Предварительно, отмечает агентство Reuters, ограничения будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.
Напомним, об отравлении Навального "Новичком" правительство Германии сообщило 2 сентября. Позже эти выводы были подтверждены независимыми центрами во Франции и Швеции.