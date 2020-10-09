"Какой сигнал мы подаем обществу?" Кариньш призывает отложить Рижский марафон

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал отложить запланированный на предстоящие выходные Рижский марафон.
В пятницу на заседании правительства он заявил, что очень озабочен этим мероприятием, на котором в разгар пандемии Covid-19 соберутся 15 000 человек со всей Латвии.
"Разумно ли это? Какой сигнал мы подаем обществу?" - сказал глава правительства.
Как сообщалось, в сотрудничестве с Минздравом, Центром профилактики и контроля заболеваний и Службой неотложной медицинской помощи организаторы Рижского марафона разработали ряд мер по уменьшению Covid-19.