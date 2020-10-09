"Какой сигнал мы подаем обществу?" Кариньш призывает отложить Рижский марафон

В пятницу на заседании правительства он заявил, что очень озабочен этим мероприятием, на котором в разгар пандемии Covid-19 соберутся 15 000 человек со всей Латвии.

"Разумно ли это? Какой сигнал мы подаем обществу?" - сказал глава правительства.